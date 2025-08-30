Sinner reacciona a tiempo ante Shapovalov y se instala en los octavos de final del US Open

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, avanzó este sábado a los octavos de final del US Open, último Grand Slam de la temporada, en el que defiende el título y en el cual también se instaló en esa instancia su compatriota Lorenzo Musetti por primera vez en su carrera.

Jannik Sinner’s US Open title defense is still alive! pic.twitter.com/e2bbmiqdf4 — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025

Sinner doblegó por 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3 al canadiense Denis Shapovalov (29°), con quien batalló durante tres horas y 12 minutos para lograr su primera victoria ante ese rival, que lo había superado en el único enfrentamiento previo cuando chocaron en el Abierto de Australia de 2021, torneo en el que el italiano festejó el primero de sus cinco títulos de Grand Slam en 2024. Premio que repitió en esta temporada, en la que además, conquistó por primera vez la corona en Wimbledon.

El líder del ranking masculino elevó su récord en torneos “Major” a 24 triunfos contra apenas una derrota, la que sufrió en la electrizante final que perdió este año frente al español Carlos Alcaraz (2°) en Roland Garros y lleva casi dos años sin reveses en un Grand Slam disputado en canchas rápidas, desde que tropezó con el alemán Alexander Zverev (3°) en la cuarta ronda del US Open de 2023, recuerda la página de la ATP.

El puño apretado de Sinner CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Shapovalov no se la puso fácil esta tarde y lo obligó a ceder su primer set en el torneo, además de poner en apuros al italiano en el tercer parcial, en el que llegó a estar arriba por un marcador de 3-0 que obligó a Sinner a sacar a relucir lo mejor de su tenis para conquistar el pasaje a la segunda semana del US Open, donde celebró finalmente su vigésimo triunfo contra sólo cinco derrotas.

El próximo escollo del italiano en la defensa de su corona será el ganador del duelo que animaban a continuación el kazajo Alexander Bublik (23), su “verdugo” este año en el ATP 500 de Halle y a quien superó en cuatro de los seis enfrentamientos que animaron, y el estadounidense Tommy Paul (14), a quien derrotó en cuatro de los cinco choques previos, incluido el que le ganó justamente en octavos de final de este torneo el año pasado.

Sinner y una volea determinante Kirsty Wigglesworth - AP

“Estoy feliz de haber podido ganar este partido tan difícil y el público me ayudó mucho”, reconoció Sinner en el cierre de su primera semana en el US Open, “una gran semana”, según declaró el italiano.

“Ahora empiezo a pensar en la próxima, que será dura también en cualquier caso. Me siento muy ligado a este torneo y también a la ciudad de Nueva York”, sostuvo.

Horas antes, volvió a referirse a la rivalidad con Carlos Alcaraz. Y la hipótesis que todos desean: que se reencuentren en una final. “Él es un gran favorito en cada torneo en el que juega porque tiene muchas soluciones y estilos con los que afrontar y resolver problemas", advierte.

Y va más allá, entre admiración y respeto: “Siento que es un jugador completo, obviamente. Lo hemos visto en muchas ocasiones, ganando Roland Garros, Wimbledon y aquí. Eso demuestra que sabe cómo jugar en cada superficie”.