Sinner suma críticas por no jugar la Copa Davis en Italia, donde fue defendido tras la sanción por doping

Jannik Sinner, el número 2 del circuito tenístico, decidió no jugar el Final 8 de la Copa Davis, que se disputará en Bolonia, a mediados de noviembre. Más allá de que el vigente campeón de Australia y Wimbledon fue el mayor responsable de las conquistas de la Ensaladera en 2023 y 2024, la noticia fue recibida como un sentido de abandono en su país natal, donde fue defendido con fervor durante su caso de dopaje a principios de este año.

Sinner expresó que prefiere prepararse para la próxima temporada en lugar de ayudar al equipo anfitrión de la Copa Davis a buscar otro título. “No fue una decisión fácil, pero después de Turín [donde se juegan las Finales ATP la semana anterior a la Copa Davis], el objetivo es comenzar con buen pie para Australia”, manifestó Sinner, donde es el reinante bicampeón.

Jannik Sinner fue la figura de Italia en las últimas dos conquistas de la Ensaladera Manu Fernandez� - AP�

“No lo parece, pero una semana de preparación en ese período puede marcar la diferencia”, comentó Sinner a Sky Italia desde Viena, donde estará jugando esta semana, en el ATP 500. “Ya ganamos la Copa Davis en 2023 y 2024 y esta vez decidimos así con mi equipo”, apuntó el exnúmero 1.

La Gazzetta dello Sport publicó su portada de hoy un mensaje dirigido al jugador: “Sinner, piénsalo de nuevo”. Un editorial acompañante en el diario italiano criticó a Sinner por decir que ya ganó la Davis dos veces, señalando cómo también defendió su título el fin de semana en una lucrativa exhibición en Arabia Saudita, la Six Kings Slam.

“¿Entonces no vas a volver a Riad por otros 6 millones de dólares? Si ganas otro Wimbledon, ¿ya no irás a Londres? Pasta, café... Cada cinco minutos promocionas un producto italiano. Hazlo también con el tenis”, indicó el editorial de la Gazzetta, refiriéndose a las múltiples marcas italianas que Sinner representa en anuncios de televisión y otros.

Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis italiano, criticó la decisión de Sinner de bajarse de la Copa Davis Eurasia Sport Images - Getty Images Europe

Nicola Pietrangeli, de 92 años, dos veces ganador del Abierto de Francia y quien fue el jugador más exitoso de Italia hasta la llegada de Sinner, comentó que “es una gran bofetada al mundo deportivo italiano”. El tenista con más partidos en la Copa Davis (164), añadió: “Cuando me tocan la Copa Davis estallo, porque el fin máximo de un deportista en nuestro país es ponerse la maglia azzurra. Pero por desgracia, hablamos y pensamos en otras épocas”.

Los italianos defendieron ampliamente a Sinner cuando fue sancionado con una prohibición de dopaje de tres meses en febrero, mientras que otros jugadores de alto nivel insinuaron que recibió un trato preferencial debido a su estatus y al hecho de que el período de la sanción significaba que no se perdería ningún torneo de Grand Slam.

No es la primera vez que Sinner ha sido criticado por no representar a Italia. Sucedió cuando no jugó la Copa Davis en 2023 y pasó cuando no participó en los Juegos Olímpicos de París un año después.

Jannik Sinner alzando el trofeo de la Copa Davis tras la victoria ante Países Bajos, en noviembre de 2024, en Málaga Manu Fernández - AP

Sinner creció en la región autónoma de habla alemana de Alto Adige en el norte de Italia y también ha enfrentado un sentimiento subyacente de que no es completamente italiano. El mes pasado, un rapero italiano fue acusado de incitar al odio racial por publicar letras musicales diciendo que Sinner habla con “el acento de Adolf Hitler”. Fedez, el rapero, luego se disculpó.

Panatta defendió a Sinner

Adriano Panatta, quien llevó a Italia a su primer trofeo en la Copa Davis en 1976, defendió la elección de Sinner, señalando cómo la competencia por equipos no se considera tan importante como en sus días de jugador.

“El tenis de hoy requiere que los jugadores tengan una devoción completa. Los jugadores son como CEOs de empresas que llevan sus nombres”, escribió Panatta en el Corriere della Sera. “Sinner ha ganado la Copa Davis dos veces y ahora necesita un descanso para prepararse para sus principales objetivos: ganar Slams, jugar al nivel de (Carlos) Alcaraz, recuperar el número uno. Esas son sus prioridades”.

Nicola Pietrangeli y Adriano Panatta, cuando Italia ganó la Copa Davis por primera vez, en 1976, en Chile Archivo

Paolo Bertolucci, quien también jugó en el equipo de 1976 y ahora es comentarista de televisión, estuvo de acuerdo con Panatta. “No veo nada malo en la decisión”, dijo le Bertolucci a la Gazzetta. “El tenis ha cambiado. Hoy lo que cuenta son los cuatro Slams y luego las Finales ATP. El resto es secundario”. Seguramente el tema tendrá más capítulos.