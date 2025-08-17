Sinner y Alcaraz, finalistas en Cincinnati: otro capítulo de los dos grandes dominadores del circuito

Por cuarta vez en 2025 definirán un gran torneo para seguir cimentando la nueva rivalidad en la cima del tenis mundial. Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz. El N° 1 frente al 2 del ranking mundial. El italiano de 23 años contra el español de 22. El recambio generacional en la elite se consolida tras los retiros de Roger Federer y Rafael Nadal, y un Novak Djokovic que gasta sus últimos cartuchos en apariciones más esporádicas, que lo muestran competitivo hasta que la exigencia de Sinner o Alcaraz le demanda un plus que se le agota.

Tras ganar en las semifinales sin ceder sets, Sinner y Alcaraz se medirán el lunes en la definición del Masters 1000 de Cincinnati, en el que el italiano defiende el título y el español busca su primera coronación. Este torneo sobre cemento está siendo un inmejorable aperitivo para el desembarco en el último Grand Slam del año, el US Open, a partir del 26 de agosto.

Monte-Carlo ✅🏆

Barcelona ✅🥈

Rome ✅🏆

Roland-Garros ✅🏆

Queen’s ✅🏆

Wimbledon ✅🥈

Cincinnati ✅❓



SEVEN consecutive finals for @CarlosAlcaraz! pic.twitter.com/wMU9aXs1aX — Tennis TV (@TennisTV) August 17, 2025

En el primer turno, en el día de su cumpleaños N° 24, Sinner se regaló una victoria para cerrarle el camino a la revelación del torneo: el francés Terence Atmane, que entró al cuadro principal desde la clasificación y dio la sorpresa con triunfos sobre el estadounidense Taylor Fritz (4º) y el danés Holger Rune (9º). El italiano se manejó con la consistencia que caracteriza su juego: se impuso por 7-6 (7-4) y 6-2 en 1h y 26m de juego avanzar a la final y alcanzar el triunfo N° 200 (26 consecutivos) sobre superficies duras.

2️⃣4️⃣ and hungry for more 💪



Birthday boy @janniksin ends Terence Atmane's dream run 7-6 6-2 to reach his 8th Masters final #CincyTennis pic.twitter.com/D14BtmcNwm — Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2025

El cruce de Alcaraz era más riesgoso, ante Alexander Zverev (3°), pero la merma física que sufrió el alemán en el segundo set facilitó la victoria por 6-4 y 6-3, en 1h 45m. Zverev empezó a sentirse mareado y recibió atención médica; estando 2-1 en el segundo set se retiró por unos minutos al vestuario. Debilitado para pegarle a la pelota y con poca movilidad, en la cancha daba la sensación de que abandonaba en cualquier momento, pero se mantuvo y mereció al final el aplauso del público y de Alcaraz.

Lo que se presumía como un choque de alto nivel quedó condicionado por el malestar físico de Zverev. Alcaraz se refirió a esa situación especial: “Nunca es fácil jugar contra alguien que sabes que no se siente al cien por ciento, más duro si es Sascha, un gran jugador y persona, con quien tengo una muy buena relación. Habíamos empezado bien el partido, con buenos intercambios y nivel de tenis. Pero él empezó a sentirse mal y yo pensaba cómo estaría, en vez de estar concentrado en mi saque y en jugar bien. Fue una situación también difícil para mí. Le deseo todo lo mejor”.

El historial entre los finalistas está 8-5 a favor de Alcaraz, pero Sinner viene de derrotarlo en la definición de Wimbledon, en la que puso fin a cinco éxitos seguidos de su rival. Este año, el español lo venció en dos cotejos decisivos sobre polvo de ladrillo: el Masters 1000 de Roma y Roland Garros.

Sobre superficie dura al aire libre, como la que se utiliza en Cincinnati, Alcaraz está arriba 4 a 2. Se impuso en el US Open, Indian Wells (dos veces) y Pekín (2024); cayó en Pekín (2023) y Miami.

Atmane, el outsider del Pokémon

A medida que su tenis acaparaba atención y elogios, de Atmane (23 años) también se conoció su particular historia: se acercó a este deporte a través de los videojuegos, por su afición al Virtua Tennis. Su madre le compró una raqueta para que pasara a la realidad de una cancha y rivales humanos. A la par, Atmane cultivó su fanatismo por los Pokémon. Una colección que empezó en la infancia y reanudó en 2019.

Terence Atmane le regala a Jannik Sinner una figurita de Pokémon en el día de su cumpleaños Captura

Atmane aprovechó su hobby para tener un gesto con Sinner en el día de su cumpleaños. Cuando se encontraron en el pasillo que conducía al court central, el francés le regaló una carta de Pokémon que el italiano agradeció con un abrazo. Red de por medio, el N° 1 del mundo jugó con la solvencia que lo caracteriza. Conservó siempre su saque y ni siquiera tuvo que salvar algún break-point. Atmane planteó pelea en el primer set, pero en el tie-break Sinner desniveló con su jerarquía y prestancia en los puntos decisivos.