El arquero Joan García salvó la valla de Barcelona “sacrificando” a un defensor en el derby catalán

En Barcelona se sigue hablando un día después de la memorable actuación de Joan García Pons en el clásico ante Espanyol, en un partido correspondiente a la 18° fecha de la Liga, que le permite al conjunto catalán mantenerse en la cima con 49 unidades y sacarle 7 puntos a su archirrival Real Madrid, que hoy se mide ante Betis.

¿Por qué hay loas hacia el arquero? Por dos intervenciones fundamentales que sostuvieron al equipo de Hansi Flick. En el minuto 39 del primer tiempo sacó una mano milagrosa para evitar que Espanyol se adelantara en el score. Fue tras un potente cabezazo a quemarropa de Pere Milla, después de un centro desde la izquierda. “Una reacción felina, de reflejos puros, de esas atajadas que cambian partidos. De verdad, es una jugada para repetirse una y otra vez”, escribió Mundo Deportivo, el tradicional diario barcelonista.

Una de las mejores intervenciones de García, ante Roberto Fernández Joan Monfort - AP

Pero antes de esa acción, a los 20 minutos, llegó el momento más insólito de la noche: en una situación defensiva que llevó a Barcelona hasta un límite peligroso, Joan García terminó “sacrificando” a Gerard Martín. ¿Qué ocurrió? Literalmente empujó a su defensor contra el balón para bloquear un remate de Roberto que seguramente iba a terminar en gol. “La jugada más surrealista del partido”, definió Mundo Deportivo.

La insólita salvada de Joan García en Barcelona

Joan García, que tuvo otras salvadas vitales para mantener la valla en cero, se enfrentó a un ambiente extremadamente hostil durante todo el partido. La hinchada local lo abucheó desde el calentamiento y exhibió pancartas con duros mensajes; preparó billetes falsos personalizados con su rostro con la inscripción “Judas García” y exhibió dibujos de una rata en numerosos carteles. Lo trataron de “traidor”.

Pancartas con ratas 🐀 en la grada contra Joan Garcia



La bronca de los hinchas de Espanyol tiene que ver con su pasado en el club: de hecho, allí se formó el arquero nacido en Salient de Llobregat, Barcelona: jugó en la filial B y después actuó en el primer equipo entre 2021 y 2025. Ahora, se cruzó de vereda y brilla.

Pese a que se sabía que sería protagonista de antemano por generar este clima, García demostró una concentración total frente a las constantes provocaciones de las tribunas: sólo respondió con una actuación fenomenal. Así, lleva cuatro arcos en cero y es uno de los pilares para una serie de nueve victorias consecutivas de Barcelona.

Una columna del diario AS de Madrid se titula: “Joan García, nace un ídolo”. Uno de los párrafos recuerda que es el segundo jugador en 31 años que se pasa de un rival a otro entre los dos clubes más tradicionales de Barcelona. El anterior había sido un futbolista ruso. “La afición azulgrana se tomó como una gesta su valentía para ser el primer jugador desde Igor Korneiev en cruzar la Diagonal. Eso no pasaba desde hacía 31 años. Portero durante nueve años del Espanyol, fue una decisión sentimentalmente difícil, y que iba a tener unas lógicas consecuencias ‘sociales’. Joan García las asumió y el barcelonismo la abrió los brazos".

"Judas García", las pancartas contra el arquero de Barcelona

García, de 24 años y 1m94, firmó con FC Barcelona hasta 2031, en un traspaso de 26,3 millones de euros. Según los medios españoles, el arquero ya pide pista para la selección española a seis meses del Mundial. En el diario Marca se leyó: “García se ha encargado de que haya debate en cada convocatoria de la selección española. El meta catalán es recurrente en cada rueda de prensa. De momento, De la Fuente esquiva las dudas reforzando la figura de su triunvirato. Unai Simón será el portero del Mundial y David Raya y Remiro sus escuderos".

García, a quien le destacan ser "poderoso en el juego aéreo, con reflejos prodigiosos, lectura de del partido para salir a campo abierto", no celebró ayer los goles del Barça. Cuando todos sus compañeros explotaron de alegría con el primer gol de Olmo -ya a los 86 minutos- y los suplentes saltaron desde el banco y él se limitó a regresar hacia su arco, evitando cualquier contacto visual con tribuna, y fue a beber agua.

Con el partido terminado y su título de mejor jugador del partido bien ganado, recibió elogios de compañeros y rivales. Lo primero que hizo Hansi Flick fue agradecer la actuación del que, dijo, es “uno de los mejores arqueros del mundo”. También se sumó Jules Koundé. “Es un jugadpr muy tranquilo, ha preparado su partido como siempre. Es muy meticuloso. Está en plena confianza. Ha sido diferencial. La atajada a Pere Milla es una de las más importantes y bonitas de la temporada“, comentó el lateral. Y Olmo, generador del primer grito de gol de Barcelona, valoró: ”Joan es increíble, un arquerazo".