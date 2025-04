Súper viernes argentino: los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña ganaron en el Masters 1000 de Madrid

Los argentinos Francisco Cerúndolo (21 del ranking ATP) y Francisco Comesaña (70) se enfrentarán entre sí en la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid al superar este viernes a los franceses Harold Mayot (160) y Arthur Fils (14), respectivamente. Lo que ya era un buen viernes argentino se transformó luego en excelente, cuando Juan Manuel Cerúndolo se anotó el mejor triunfo de su carrera al vencer al canadiense Felix Auger-Aliasimme (19).

De las dos victorias, la que más ruido hizo sobre el polvo de ladrillo de la capital española fue la de Comesaña (24 años), que remontó una desventaja de 2-5 en el primer parcial y venció por 7-6 (7-4) y 6-4 a Fils, que venía de alcanzar los cuartos de final de Montecarlo y las semifinales en Barcelona, sobre la misma superficie.

Buen sacador, el argentino se ve beneficiado por los 700 metros sobre el nivel del mar donde se erige el estadio. Ante Fils conectó 11 aces y ganó el 70% de los puntos con su primer servicio. El partido tuvo mucho clima, aportado por los numeros hincvhas argentinos y franceses que se acercaron al court en la Caja Mágica. En su debut en el torneo había logrado 16 aces (ante el local Pedro Martínez).

El carácter de Comesaña, muy suelto, levantó por momentos a quienes hacían fuerza por él. Como en el punto en que definió con una volea en la red luego de defenderse y terminó celebrando. El Tiburón marplatense culminó su trabajo en 1h45m.

Avanza Cerúndolo

Francisco Cerúndolo (26 años) venció a Mayot por 6-3 y 6-4, un triunfo basado en la potencia de su derecha y su buen número de puntos ganadores: 30 en total, ante apenas 10 del francés. El porteño tuvo mejores índices con se segundo saque (78% de puntos ganados) que con el primero (66%).

El partido duró 1h30m, y tras su victoria, Cerúndolo celebró en el medio de la cancha con un gesto típico de Cristiano Ronaldo, alguien que reinó durante años en esa ciudad: “Aquí estoy yo”, pareció decir, con sus manos y sus brazos.

El enfrentamiento entre Cerúndolo y Comesaña será el tercero entre ellos, con el historial 2-0 a favor del porteño, que ganó los duelos del año pasado en Río de Janeiro y Hamburgo, los dos sobre la misma superficie que los recibirá el domingo en Madrid.

El impacto de Juanma

Después de esos dos triunfos, la familia Cerúndolo tuvo tiempo para completar un día perfecto: Juan Manuel (23 años, 126 del ranking) venció al canadiense Félix Auger-Aliassime (número 19 del ranking ATP) por 7-6 (5) y 6-4, en casi dos horas de partido.

El último game, con su saque, lo obligó a superar un momento que no había vivido en su carrera: vencer a un encumbrado. "Estaba muy nervioso, se podía ver. Creo que tuve el peor saque del partido porque estaba sirviendo muy bien con muchos primeros. Dejé muchas pelotas en la red y él tiene mucha experiencia, me hizo jugar cada pelota", razonó, sin expresar demasiadas emociones todavía. Los datos lo avalan: ganó el 79% de los puntos con su primer servicio y conectó cinco aces.

El saque de Juan Manuel Cerúndolo, un arma que le funcionó

Al revés de su hermano, Juanma tuvo un festejo sobrio, pese a que se trató del mayor triunfo de su trayectoria, como él mismo dijo en la entrevista posterior: “Es el triunfo más grande de mi carrera. Tuve a mis amigos y a Sebastián Prieto, mi entrenador, en mi box, lo que todavía me hace más feliz”, sonrió, luego de imponerse en el court Arantxa Sánchez. Esos amigos, especialmente, lo emocionaron: “No son del mundo del tenis, así que se entusiasman más todavía. Estuvieron gritando un montón, es muy lindo“, contó.

“Es mi primera victoria contra un Top 20. Jugué increíble, vengo de jugar tres partidos buenos”. Es que para ingresar al cuadro principal, el zurdo había tenido que atravesar la qualy (dos partidos). Y en primera ronda le había ganado al estaodunidense Aleksandar Kovacevic (77°).

“Esta victoria es importantísima. En Río y en Santiago no se me habían podido dar algunos resultados. Ganar dos partidos ATP, en un Masters 1000, más a un Top 20 como Félix, que es un jugador gigante, me pone muy contento“, completó.

En la tercera ronda, el menor de los Cerúndolo tendrá otro desafío de alto nivel: jugará ante el ruso Daniil Medvedev, número 10 del ranking (exnúmero uno) y ganador de 20 títulos ATP, entre otros méritos.

La jornada del viernes tiene otra presencia argentina en esta segunda ronda: Mariano Navone juega ante el estadounidense Ben Shelton (13 del ranking).

