Thiago Tirante, campeón del Challenger de Córdoba: “Me saqué una gran mochila de encima”

Thiago Tirante, de 23 años y 134° del ranking, conquistó su quinto título individual del Challenger Tour (la segunda división del tenis profesional), pero el primero en la Argentina. En la definición disputada sobre el polvo de ladrillo del Córdoba Lawn Tenis Club, el platense derrotó por 6-4 y 6-0 a Juan Pablo Ficovich (169°, 28 años), oriundo de Berazategui, en una hora y cuatro minutos, tiempo en el que derramó una gran superioridad, sobre todo marcando el ritmo del juego con su poderoso drive.

“Me saqué una gran mochila de encima. A mí siempre me costó jugar en Argentina, no me fue fácil, me ponía mucha presión. Esta semana pude revertirlo, pude abstraerme de todo, jugué un gran tenis en la semana, jugando punto por punto, muy conectado con mi equipo. Pude sacar adelante una semana difícil, ganándole a varios argentinos, algo que no es fácil, ya que nos conocemos mucho. Estuve muy a la altura y terminé jugando en un nivel superlativo”, expresó Tirante, que saltará al puesto 116°, un crecimiento de 18 lugares (su mejor ranking fue 90°, en abril del año pasado).

Thiago Tirante, con el trofeo de campeón del Challenger de Córdoba Omar Rasjido/AAT

Tirante recibió una invitación para jugar el torneo y fue el cuarto preclasificado en Córdoba. En la final frente a Ficovich anotó tres aces, cometió dos dobles faltas, logró el 58% de primeros servicios, ganando el 77% de puntos con el primer saque y el 63% con el segundo. Además, le generó ocho break points a Ficovich, de los cuales aprovechó cinco. El certamen repartió cien mil dólares en premios y, el campeón, se adjudicó un cheque con US$ 14.200 y 75 puntos para el ranking.

Antes del título en Córdoba, Tirante había ganado cuatro trofeos en el Challenger Tour: en Ambato, Ecuador (en 2021); en Morelos, México, y Bogotá, Colombia (ambos, en 2023); y en la Ciudad de México, el año pasado.

Ficovich y Tirante, protagonistas de la final del Challenger de Córdoba Omar Rasjido/AAT

Cinalli y Pagani, campeones en Medellín

Ricardone y San Lorenzo, ambas localidades en la provincia de Santa Fe, están distanciadas por apenas ocho kilómetros. Ambos sitios son los hogares de dos de los mejores tenistas juniors de la Argentina: Luna Cinalli (16 años) y Dante Pagani (15). Este domingo, ambos se coronaron en el mismo certamen, en el J300 de Medellín (Regional Sudamericano), sobre polvo de ladrillo.

Cinalli, que partió como primera preclasificada en Medellín, venció en la final a la brasileña Nauhany Vitoria Leme Da Silva (séptima favorita, de 14 años y 125° del ranking junior) por 6-4 y 6-2. Además, ganó el torneo sin ceder sets. Se trata del título más valioso en la carrera de Cinalli, que desde este lunes será top 20 del ranking ITF por primera vez.

La junior argentina Luna Cinalli se coronó en Medellín ITF

Cinalli tiene revés de una mano. “Es el golpe más lindo del tenis. Sentí que mejoré el slice, la volea de revés y desarrollé una fuerza increíble en el brazo derecho”, le dijo Cinalli a LA NACION, en marzo del año pasado. Perfeccionó el golpe más estético del tenis haciendo ejercicios en la cancha, pero también mejorando los apoyos vía Zoom durante la pandemia con Claudia Castillo (preparadora física) y viendo -en YouTube- la técnica de Gabriela Sabatini, Justine Henin (Bélgica) y Carla Suárez Navarro (España).

El junior argentino Dante Pagani, campeón en Medellín Instante Deportivo

Pagani, asimismo, categoría 2008 y 58° de ITF, se coronó en Medellín al vencer al brasileño Luis Guto Miguel (16 años, 35° del ranking) por 4-6, 6-0 y 6-4. También se trató de su mayor título, a partir de este lunes será top 40 del mundo y, prácticamente, se aseguró su presencia en el próximo Roland Garros Junior, haciendo su debut en Grand Slams.

LA NACION