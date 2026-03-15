Mariano Navone festejó en Cap Cana: el sabor distinto de su primer título en canchas duras

No había empezado bien la temporada 2026 para Mariano Navone, con un pleno de tres derrotas en fila en la gira oceánica (Hong Kong, Auckland y el Australian Open, y con sabor a poco en el tour sudamericano de canchas lentas, con un par de segundas rondas en su superficie preferida. Tampoco le fue bien en Indian Wells, el primer Masters 1000 del año, eliminado en el estreno por el estadounidense Marcos Giron en tres sets.

Con nuevo entrenador -Alberto Luli Mancini, exnúmero 8 del mundo y excapitán de Copa Davis- desde hace un mes, Navone buscó sumar ritmo y mejores resultados en el Challenger de Cap Cana, en República Dominicana. Si bien se trata de un certamen de rango menor, vale aclarar que se trata de uno de los challengers de mayor trascendencia y premios, con 175 puntos para el vencedor y 300.000 dólares en premios, y con varios jugadores de renombre en el cuadro, entre ellos Miomir Kecmanovic, Valentin Royer, Roberto Bautista Agut, David Goffin y Hubert Hurkacz.

La alegría de Mariano Navone tras vencer al italiano Bellucci en la final IG | copacapcana

En este contexto, Navone se dio un gran gusto y conquistó el torneo de Cap Cana, al superar en la final al italiano Mattia Bellucci por 7-5 y 6-4. Es un título valioso para el de 9 de Julio desde lo numérico, porque le permitirá recuperar varias posiciones en el ranking, desde el 79° al 60°, su mejor clasificación en casi un año, aunque lejos todavía del 29° escalón que ocupó en su mejor momento, en junio de 2024.

Fue el noveno título de su carrera en challengers, pero el primero sobre cemento. Es un buen empujón anímico para Navone, que no tiene un buen récord a nivel ATP en este tipo de superficies, con apenas 8 triunfos, y a pocas horas del comienzo de Miami, el segundo Masters 1000 de la temporada. En la ruta hacia la victoria, el bonaerense superó al dominicano Nick Hardt, al japonés Shintaro Mochizuki, al francés Valentin Royer y al belga Alexander Bockx, antes de la definición contra Bellucci.

El abrazo de Navone con sus allegados tras ganar la final IG | copacapcana

Por otra parte, no le faltó dramatismo a la final contra el italiano, que en el primer set estaba 5-5 y 15-40 cuando recibió un warning (advertencia) por demorar el saque. Bellucci protestó un buen rato, pidió la presencia del supervisor de la ATP, y luego cedió su servicio. Aquí el encuentro debió ser suspendido temporariamente con el 6-5 para Navone, cuando entró en acción la regla de calor extremo por las altas temperaturas. En la reanudación, el bonaerense cerró el primer set y tomó luego una rápida ventaja de 5-1, pero le costó un poco sentenciar el duelo; Bellucci se acercó hasta el 4-5, pero en el décimo game Navone pudo sellar la victoria en su saque y en su primer match-point. Fue también su primera conquista luego del Challenger que obtuvo en Lima en octubre del año pasado.

Tercer título para un argentino en el domingo

Genaro Olivieri se consagró campeón en Santiago (Chile), al derrotar al portugués Henrique Rocha (venía de ser ganador en Brasilia) por un doble 6-4. El jugador conducido por Leo Olguín hizo un culto a la paciencia y el esfuerzo. Fue el tercer título en la categoría para el nacido en Bragado, que escala 34 posiciones y sube al 192°.

Más temprano, Marco Trungelliti, a los 36 años, con 18 temporadas como profesional y luego de haber atravesado un sinfín de cimbronazos en su carrera, dio otro paso en su anhelo de alcanzar el Top 100 por primera vez (fue 112°, en 2019). Regresó a Kigali, la capital de Ruanda (África), donde había sido campeón del Challenger en 2024, y volvió a coronarse en un torneo de la misma categoría. Lo hizo al imponerse en la final ante el italiano Marco Cecchinato (actual 225°, 16° en 2019, semifinalista de Roland Garros 2018) por 4-6, 6-0 y 6-3, en 1h57m.

Por otra parte, no es la primera vez que el tenis argentino consigue un triunfo por triplicado en la misma jornada y en los challengers: algo similar el 14 de septiembre del año pasado, cuando Trungelliti fue campeón en Târgu Mureș (Rumania); Juan Manuel Cerúndolo festejó en Guangzhou (China), y Thiago Agustín Tirante se consagró en el polvo de ladrillo de Szczecin, en Polonia.