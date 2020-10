Nadia Podoroska, en el mejor torneo de su carrera: se aseguró el ingreso al Top 100 Crédito: Roland Garros

La tenista argentina del momento dio un paso histórico este viernes. El triunfo de Nadia Podoroska por 6-3 y 6-2 ante la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, en una hora y 39 minutos, le dio el pase a los octavos de final de Roland Garros, por primera vez en su carrera. Desde 2011 que no había una argentina en esta instancia, cuando Gisela Dulko también alcanzó la etapa de las 16 mejores en el abierto francés.

La rosarina rompió el maleficio del tenis femenino argentino. A fuerza de coraje, convicción y mucho trabajo, Podoroska volvió a ratificar su gran presente y dio un paso importantísimo. La tenista de 23 años, se garantizó el acceso dentro del top 100 del ranking mundial (quedará cerca del 89º puesto).

El acceso a los octavos de final le reportará a Podoroska un premio de 189.000 euros, cifra que la flamante Top 100 invertirá en su carrera. "Una de las cosas que más cambia al subir al nivel de los WTA es en lo económico, sí. Lo había sufrido en los últimos años, y conseguir esto es una tranquilidad y un alivio para mí, estos resultados me permiten estar en otra posición. Para mí es una tranquilidad poder seguir pagándole el sueldo a mi equipo y continuar viajando por el circuito. Hasta hace poco no tenía ese respaldo, esa seguridad".

Nadia Podoroska y un festejo medido: sabe que puede ir avanzando en Roland Garros Crédito: captura

La mejor tenista sudamericana del momento, que está radicada en Alicante, España, remarcó: "Los objetivos siguen siendo los mismos, con la idea de seguir creciendo como jugadora. Ahora, al jugar en otro nivel -pasará de los torneos ITF al WTA-, voy a tener que mejorar muchas cosas, como el saque, mi juego en la red... Pero desde lo económico esto me ayudará a estar más tranquila para seguir entrenando y estar en el circuito, que hasta no hace mucho no estaba segura de poder hacerlo".

Sobre el encuentro ante Schmiedlova, expresó: "Fue un gran partido para mí. Tenía muy clara la estrategia de lo que había que hacer. Los primeros games fueron muy duros en lo físico pero me mantuve firme y sin apurarme, y pude sacar una ventaja importante. Ella se acercó en el resultado, pero después del primer set volvió la solidez, me mantuve todo el tiempo con mi plan de juego, saqué bien y no cometí muchos errores, así que estoy muy contenta".

Apenas consumado el triunfo, las redes estallaron en saludos de felicitaciones para la argentina que no para de sorprender. "Muchas gracias a toda la Argentina por el aguante, recibí muchos mensajes desde allá y se siente el aliento", agradeció.

"Estoy muy contenta por cómo estoy jugando, todo esto es nuevo para mí, es toda una nueva experiencia y hay que ir partido a partido. Pero la manera en la que estoy jugando me da mucha confianza, estoy jugando bien y hay que ir con calma para lo que se viene", apuntó Podoroska. "Hoy la rival fue complicada, ella estaba firme y más con esta situación donde las pelotas son lentas, y eso hace que los tiros no sean fáciles. Pero me sentí sólida y me voy muy contenta."

Respecto de su próxima rival, que saldrá del cruce entre la checa Barbora Krejcikova y la búlgara Tsvetana Pironkova, la rosarina señaló: "La verdad que no sabía de dónde saldría mi próxima rival, trato de ir partido a partido. Pero si están jugando ahora, me gustaría ir a ver su partido y ver cómo juegan para preparar de la mejor manera el próximo encuentro. De todas maneras, estas victorias me dan confianza y quiero seguir jugando como lo vengo haciendo".

"La Asociación Argentina de Tenis está apoyando mucho el tenis femenino y, si mis resultados sirven de impulso y motivación, buenísimo. Que esto sea una muestra que el trabajo sirve", resaltó Podoroska.

En cuanto a todo lo que está viviendo en París, aseguró: "No siento vértigo. Estoy contenta por cómo estoy jugando y viviendo estas nuevas experiencias, pero mi idea es seguir como lo estoy haciendo y ver hasta dónde puedo llegar".

