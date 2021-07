Tokio 2020. Novak Djokovic y el contramensaje sobre la salud mental: “La presión es un privilegio”

Simone Biles, estrella de la gimnasia artística, abrió una puerta que muchos no tienen en cuenta en el deporte de alto rendimiento: la salud mental. La estadounidense, que llegó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como una de las máximas figuras -sino la máxima-, se ausentó de dos competencias por estar abrumada por la presión. A propósito de la decisión de Biles y de las presiones que reciben, el tenista Novak Djokovic, número 1 del ranking, lanzó una suerte de contramensaje: “La presión es un privilegio, porque sin presión no existiría el deporte profesional”.

El serbio Djokovic, que este año ganó los tres Grand Slam disputados (Australia, Roland Garros y Wimbledon) y desde el 30 de agosto intentará lograr el US Open (Rod Laver, en 1969, fue el último tenista que ganó los cuatro majors en una misma temporada), amplió: “Si aspirás a estar en la cima de tu deporte, lo mejor es aprender a manejar la presión y a afrontarla”.

Tras la victoria por 6-3 y 6-1 ante el español Alejandro Davidovich Fokina, que lo clasificó para los cuartos de final en la competencia individual (su próximo rival será el japonés Kei Nishikori), Nole comentó cuál es su fórmula para convivir con la presión a la que se ven sometidos los atletas de alto rendimiento como él y Biles: “En el court, pero también fuera de él, aprendí a desarrollar un mecanismo para lidiar con las expectativas ajenas, los murmullos y los rumores de forma que no me distraigan ni me agobien”.

"Si aspirás a estar en la cima de tu deporte, lo mejor es aprender a manejar la presión y a afrontarla", dijo el serbio Novak Djokovic. GIUSEPPE CACACE - AFP

El balcánico, que en Tokio busca el único trofeo grande que no posee en su vitrina (la medalla individual de oro olímpica), agregó: “Creo haber adquirido la experiencia necesaria para mentalizarme cuando entro en la cancha para poder desplegar mi mejor tenis. En cuanto al debate generado por Biles en relación con la salud mental de los atletas de elite, dijo: “No existe un manual para eso. Nadie nace con esa habilidad, que se desarrolla con el tiempo”.

Vale recordar que, en 2018, Biles confesó haber sido abusada sexualmente por el exmédico del equipo de gimnastas de los Estados Unidos Larry Nassar, quien fue encarcelado por 60 años por cargos de pornografía infantil. Nassar fue acusado de agredir sexualmente a más de 100 chicas, incluidas varias integrantes de los equipos olímpicos de los Estados Unidos. Esa es una herida que difícilmente cicatrice en una víctima como Biles, por más atleta superpoderosa que se muestre. Claro que la referencia de Djokovic no se enfocó en ese aspecto.

La gimnasta estadounidense Simone Biles observando una competición tras retirarse de la final por equipos de gimnasia en Tokio 2020.

El campeón de 20 trofeos de Grand Slam todavía recuerda la caída ante Juan Martín del Potro en la primera ronda de Río 2016 (aquel día se marchó llorando del court). “Fue una derrota tremendamente dura para mí, que llegaba como favorito, como número uno y como ganador de los últimos cuatro Grand Slam. Conozco esa sensación y aunque las circunstancias son similares a las de hoy, ahora tengo mucha más experiencia y sé qué es lo que tengo que hacer para manejar ese tipo de situaciones y para sentirme en la mejor condición posible”, afirmó Djokovic, que va por todo.

