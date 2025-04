Tomás Etcheverry se desahogó al ganar en Madrid, pero el torneo sufrió una baja de peso

Hasta aquí, no fue una temporada placentera para el tenista argentino Tomás Etcheverry (51°): llegó a Madrid con un registro de 8 triunfos y 12 derrotas (cinco en primeras rondas). Por ello, cada logro, por más mínimo que parezca, tiene mucho valor en su búsqueda de recuperación. El platense celebró con euforia después de batallar tres horas y 16 minutos en la primera ronda del cuarto Masters 1000 de la temporada: la victoria fue por 6-4, 6-7 (4-7) y 6-4 ante el serbio Hamad Medjedovic (61°).

El partido, disputado en el mediodía soleado de Madrid, en el court 6 de la Caja Mágica, fue agotador, con tribunas abarrotadas de público y muy demandante desde lo emocional para los protagonistas. El balcánico de 21 años, con un estilo agresivo, presionó todo el tiempo al jugador entrenado por Horacio de la Peña. El argentino atacó, tuvo momentos de vacilaciones, pero resistió. Salvó 20 de 22 puntos de quiebre (14 de 15 en el tercer set). El octavo game del último parcial, asimismo, fue clave: larguísimo, extenuante, de 19 puntos, en el que Etcheverry levantó ocho break points y se adelantó 5-3.

En Madrid, Etcheverry se impuso por 6-4, 6-7 (4-7) y 6-4 ante el serbio Hamad Medjedovic

La victoria actúa como inyección de energía para Etcheverry, quien sumó su triunfo número 13 en torneos de Masters 1000, los certámenes de mayor jerarquía después de los Grand Slams. El rival del argentino en la segunda ronda será el italiano Lorenzo Musetti, que salió adelantado. El jugador de revés de una mano nacido en Carrara atraviesa su mejor momento: es el 11° del ranking, su posición más destacada, y llega de ser finalista en Montecarlo. Será el primer enfrentamiento entre ambos.

Lo mejor de Etcheverry-Medjedovic

Con Etcheverry, son seis los argentinos en la segunda ronda del Mutua Madrid Open, que competirán a partir de este viernes: Francisco Cerúndolo (21°) vs. Harold Mayot (160°, Francia), Francisco Comesaña (70°) vs. Arthur Fils (14°, Francia), Mariano Navone (85°) vs. Ben Shelton (13°, Estados Unidos), Juan Manuel Cerúndolo (126°) vs. Felix Auger-Aliassime (19°, Canadá) y Sebastián Báez (33°) vs. Damir Dzumhur (63°, Bosnia).

Además, en el cuadro femenino del mismo torneo, Lourdes Carlé (119°), que superó la clasificación y en la primera ronda venció a la eslovaca Rebecca Sramkova (38°), hoy disputó la segunda rueda y perdió ante la checa Linda Noskova (31°) por 7-5 y 6-1.

El festejo de Etcheverry

That win deserves a hug 🤗@tometcheverry outlasts Medjedovic 6-4 6-7 6-4 after more than 3 hours!#MMOpen pic.twitter.com/NGgvYiKZD7 — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2025

El torneo, sin Alcaraz

El torneo de Madrid sufrió un golpe (esperado). Carlos Alcaraz, el número 3 del mundo y campeón en la Caja Mágica en 2022 y 2023, se bajó del torneo por una lesión en el aductor de la pierna derecha que sufrió el último domingo, durante la final del ATP de Barcelona. Desde que arribó a la capital española, el murciano no se había entrenado y había consumido el tiempo en la promoción de su documental lanzado recientemente en la plataforma Netflix.

“Como yo creo que todos sospechaban, por no poder entrenar estos días... en la final de Barcelona todos vieron que entró el fisio para tratarme el aductor derecho, pero también noté otra cosa en el isquiotibial izquierdo. El martes me hice unas pruebas, estuve esperando y valorando mi equipo, con los médicos... a ver si iba a poder llegar en buenas condiciones para Madrid. He hecho todo lo posible, pero estos días no mejoró mucho la cosa. Hay que escuchar al cuerpo. Aunque Madrid sea una ciudad a la que espero todo el año para poder jugar, es un torneo muy ilusionante... no han salido las cosas como yo quería para poder jugar aquí. Hemos tomado la decisión de no tomar riesgos de cara al futuro. He tomado la decisión correcta. Intentaré descansar y estar lo más pronto posible en las canchas”, comunicó Alcaraz.

El anuncio de Alcaraz

Su intención es llegar en condiciones a Roma, que comenzará el 7 de mayo, pero tampoco arriesgará su cuerpo. Su principal objetivo es defender el título de Roland Garros, a partir del 25 de mayo. “El lunes me hago otra prueba para ver cómo ha evolucionado en esta semana y a partir de ahí veremos los tiempos. Ahí valoraremos cómo van a ser los próximos días, las próximas semanas, cómo está mi cuerpo. Creo que estaremos seguro (en Roland Garros), intentaremos estar en Roma. Ese es el objetivo”, añadió el exnúmero 1 del mundo.

LA NACION