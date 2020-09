Toni y Rafa: tío y sobrino, entrenador y tenista; una sociedad imbatible más allá del tiempo. Fuente: Archivo - Crédito: Reuters

Toni Nadal es un artesano. Con sus manos, creó una maravillosa obra que combina músculo, talento y cabeza. El cerebro más grande de la historia del tenis. Tío, confidente, estratego, entrenador, pero, sobre todo, este hombre de 59 años es un maestro. Rafael Nadal, desde pequeño hasta 2017, captó el mensaje. Tanto, que con 19 grandes aún tiene apetito: la cúspide de todos los tiempos. "En la cabeza de Rafael está el ser el más grande de la historia. Al momento de que se encuentra a un Grand Slam de Federer, desde el momento en que ha ganado 35 Masters 1000, hoy en día esa situación está cerca. Está en su cabeza. Otra cosa es que esto haya sido el motivo principal de su lucha; no lo creo. Durante muchos años juega con el máximo interés y cuando se encuentra cerca, es un motivo valedero. Pero lo que él quiere es seguir ganando torneos, sobre todo de Grand Slam, luchando por seguir arriba el máximo tiempo posible", cuenta Antonio Nadal Homar, en una charla con LA NACION, tecnología por medio.

Es la antesala de Roland Garros: allí donde Rafa es el supremo, más allá de las condiciones adversas de este tiempo. "En términos deportivos, Toni ha sido la persona más importante de mi carrera, sin ninguna duda. Sin él, directamente yo no sería ni tenista. En 2017 fue él quien me dijo que quería descansar y centrarse más en la academia o estar más en casa. No hemos tenido ningún tipo de problemas ni mucho menos. Siempre ha estado todo muy bien. Siempre he dicho a lo largo de mi carrera que antes de ser su pupilo, soy su sobrino. Él, antes de ser mi entrenador, es mi tío", contó días atrás el gladiador.

La inactividad por el coronavirus le marcó la cancha al Nº 2 del mundo como nunca antes. Y no sólo por el tropezón frente a Diego Schwartzman en Roma. "No le quedó más remedio que aguantarse. Me imagino que ahora está ilusionado por competir; no es fácil después de estar casi 200 días sin competir. Está ilusionado", suscribe Toni, mientras describe el juego de las raquetas en tiempos de pandemia.

"Está muy complicado. Con el problema del coronavirus, por ejemplo, al ver el US Open o Roma, casi ni pensaba en el tenis, porque la situación es extraña. Por otra parte, fue muy bueno que algunos torneos se pusieran en marcha, así el mundo del tenis puede estar en movimiento. No es una situación idónea, pero al menos se está jugando", cuenta.

-En títulos, en triunfos, Novak Djokovic no está tan lejos de Roger ni de Rafa. Sin embargo, para la opinión pública, no compite en la misma liga. ¿Lo ve así o es una exageración?

-Yo creo que -y esto es algo que a Djokovic no le gusta- para el gran público en un escalafón por encima están Federer y Rafael, y después, Djokovic. Y lo sé en cuanto a organización de torneos. Es extraño, porque es un grandísimo jugador, pero al final, es lo que hay. Federer y Rafael crearon una competencia especial, porque representan dos estilos de juego diferentes. Durante años, uno era el número 1 y el otro, intentaba desbancarlo y..., después, vino Djokovic. Es un gran jugador, pero para el gran público, está detrás de ellos dos.

Toni es director de la academia que se encuentra en Manacor, España. Ahora es el rostro de Rafa Nadal Tennis Centre, ubicado en Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa y TRS Coral Hotel, en Cancún, México, con el objetivo de trasladar el método educativo a otras latitudes. "La idea nace por la ilusión que tiene Rafael de fomentar el tenis. Es un lugar paradisíaco, cerca del mar. Cuando te entrenas cada día al límite, intentando superarte, normalmente lo consigues; no todo el mundo llega a ser un número uno, pero sí todos consiguen superarse. Esa es mi filosofía. Y combinar el deporte amateur con la aspiración de ser un profesional. Esa es nuestra ilusión", expresa.

-Rafael Nadal sufrió demasiado por las lesiones. Juan Martín Del Potro sigue peleando. ¿Qué consejo le daría?

-De todos los jugadores del circuito, Del Potro es de los que han tenido mayor mala suerte. Porque estoy convencido de que habría luchado por ser el número 1, tenía unas condiciones especiales para el tenis. Buen saque, un gran drive. Al revés tuvo que cambiarlo porque casi no podía emplear la otra mano. Buen control de la bola. Era... es un jugador muy completo, pero se encontró con varios problemas, y constantes. Yo le diría que siguiera luchando, porque hoy en día la vida del deportista profesional se alargó enormemente. Del Potro cumplió 32; todavía le quedan años para estar ahí, arriba. Los buenos jugadores se recuperan y vuelven a estar arriba.

-Si no hubiera sufrido tanto por las lesiones, ¿verdaderamente lo veía como un potencial...?

-... era un gran aspirante. Siempre lo he considerado un grandísimo jugador. Del Potro pudo ser número 1. Depende... Cuando él ganó el US Open, estaba arriba de todos. Después perdió la final del Masters... ¿Eso fue en 2009? Tendría 20, 21 años... Tenía todo para crecer, pero le vinieron muchas lesiones. Si no, habría estado ahí. Seguro.

-¿Qué motiva a un jugador a intentarlo una vez más? ¿Delpo no consiguió lo que quería, no cumplió casi todos sus sueños?

-Siempre quiso ser un gran jugador de tenis. Tomó la decisión de luchar, de competir, y él mismo se reta para estar ahí, arriba, otra vez. Desde pequeño, como Rafael, como Djokovic... Ellos lucharon por esto. Es normal que siga intentando hasta el final. Es muy destacable.

