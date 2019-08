US Open: Marco Trungelliti se retiró del partido ante Kei Nishikori por una lesión en la espalda

26 de agosto de 2019 • 13:49

El santiagueño Marco Trungelliti, que había ingresado en el cuadro principal del Abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, luego de superar los tres desafíos de la clasificación, debió retirarse en la primera ronda, cuando perdía por 6-1 y 4-1 con el japonés Kei Nishikori (7º cabeza de serie), en apenas 46 minutos.

El argentino, 205º del ranking mundial, estaba jugando por primera vez el main draw del US Open, pero una lesión en la espalda no le permitió seguir compitiendo en el Grandstand de Flushing Meadows. Fue atendido por el fisioterapeuta en el segundo set, pero dos games más tarde ya no pudo continuar. El problema físico no es nuevo para Trungelliti: acarrea una lesión en la espalda desde abril pasado. En el Masters 1000 de Montecarlo, inclusive, el argentino no se presentó a jugar y dio WO frente al italiano Lorenzo Sonego, en la segunda ronda de la clasificación.

Marco Trungelliti recibió la asistencia del fisioterapeuta en la espalda; pocos games después, el argentino se retiraría del match Crédito: Imagen de TV

En febrero pasado, en LA NACION, Trungelliti movió los cimientos del tenis al confesar un intento de soborno rechazado en 2015 que denunció a la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) y que derivó, entre otras cosas, en la sanción para tres argentinos involucrados en temas vinculados a los arreglos de partidos y apuestas. Tiempo después, quien fuera sparring del equipo argentino de Copa Davis que ganó la Ensaladera en 2016 dijo que está pagando un precio muy caro por denuncia, siendo despreciado por otros jugadores y porque el estrés afectó su salud.

En el US Open, en los pocos minutos que duró el partido, Nishikori logró quebrarle el servicio en cuatro oportunidades a Trungelliti. El asiático, entrenado por el argentino Dante Bottini, espera en la segunda ronda por Bradley Klahn (EE.UU.; 108º), que batió al brasileño Thiago Monteiro (101º) por 6-3, 6-2 y 6-3.