Australian Open 2026: un premio monetario impactante, que alcanzará un récord histórico

El Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, levantará el telón el 18 de este mes (seis días antes comenzará la clasificación). Los organizadores anunciaron una impactante bolsa de premios, una cifra que será récord: 111,5 millones de dólares australianos (unos US$75 millones), lo que representa un aumento del 16% respecto del año pasado y el mayor prize money en la historia del torneo aussie.

Los premios monetarios para los ganadores y los subcampeones aumentaron a niveles récord. Todos los jugadores de singles y dobles recibirán un aumento mínimo del 10 por ciento. Además, las rondas de las qualies aumentaron un 16%, lo que representa “el mayor impulso para los jugadores que buscan abrirse camino”, celebraron desde Tennis Australia, el ente que administra el tenis de esa región.

Jannik Sinner venció a Alexander Zverev en la última final del Australian Open DAVID GRAY� - AFP�

Los campeones individuales (del cuadro femenino y masculino) ganarán 4,15 millones de dólares australianos (2,8 millones de dólares estadounidenses), lo que representa un aumento del 19% respecto de la temporada 2025.

El director ejecutivo de Tennis Australia, Craig Tiley, dijo que el aumento “demuestra” el “compromiso de apoyar las carreras de tenis en todos los niveles”. Y añadió: “Desde un aumento del 55% en los premios de clasificación desde 2023 hasta la mejora de los beneficios para los jugadores, garantizamos la sostenibilidad del tenis profesional para todos los competidores (...) Al apoyar a jugadores de todos los niveles, estamos creando canteras de talento más sólidas y tramas más atractivas para los espectadores”.

El detalle de los premios y aumentos (singles)

Campeones: AUD 4.15 millones (US$ 2.77.690), +19%

Finalistas: AUD 2.15 millones (US$ 1.438.526), +13%.

Semifinalistas: AUD 1.25 (US$ 836.353), +14%.

Cuartofinalistas: AUD 750.000 (US$ 501.811), +13%.

Cuarta ronda: AUD 480.000 (US$ 321.159), +14%.

Tercera ronda: AUD 327.750 (US$ 219.292), +13%.

Segunda ronda: AUD 225.000 (US$ 150.543), +13%.

Primera ronda: AUD 150.000 (US$ 100.362), +14%.

Qualy, R3: AUD 83.500 (US$ 55.868), +16%.

Qualy, R2: AUD 57.000 (US$ 38.137), +16%.

Qualy, R1: AUD 40.500 (US$ 27.097), +16%.

Federer volverá a Melbourne

Roger Federer regresará al Abierto de Australia este mes, y se prevé que jugará un partido de exhibición junto a otros tres exnúmero 1 de la ATP como Andre Agassi, Patrick Rafter y Lleyton Hewitt. El primer major de la temporada inaugurará una nueva atracción: la Ceremonia Inaugural en la noche anterior al inicio del cuadro principal. Será el sábado 17 de enero, en el court central.

“He experimentado tantas emociones en el Rod Laver Arena… La alegría de levantar ‘Norman’ [la Norman Brookes Challenge Cup] seis veces, el honor de jugar frente al mismísimo Rod Laver, el desafío de competir contra mis mayores rivales y, siempre, el abrumador amor y apoyo de los fanáticos australianos", expresó Federer, que jugó su último partido en Wimbledon 2021.