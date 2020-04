Una nueva polémica: Nick Kyrgios criticó e insultó al periódico francés L'Equipe

Kyrgios disparó contra el diario francés por una lista de tenistas Fuente: Reuters

14 de abril de 2020 • 10:36

Después de ser noticia por su intensa colaboración para los afectados en los incendios de Australia y por su acción solidaria para ayudar a vecinos de Canberra, Australia, en medio de la pandemia de coronavirus , el tenista Nick Kyrgios volvió a suscitar una nueva polémica que lo dejó en el centro de diversas críticas. A través de las redes sociales, realizó un comentario contra el periódico francés L'Equipe con un fuerte insulto incluido.

Todo se disparó a partir de un tuit publicado por el tenista estadounidense Noah Rubin, número 225 del mundo, quien fue incluido en una lista de los 20 personajes más influyentes del mundo del tenis elaborada por L'Equipe hace unos días. "Quiero agradecer por el honor de ser mencionado en la misma página que las otras 19 personas que 'importan más en el tenis'. No es para presumir, pero muestra el esfuerzo que mi equipo y yo le damos al tenis. No me siento digno, pero prometo seguir trabajando hasta que lo haga ... y superar eso", escribió Rubin.

Varios días después, Kyrgios, quien no figura en la lista, decidió realizar un duro comentario sobre el tuit inicial. "¿Por qué no deberías sentirte digno independientemente de entrar en esta lista o no? Haces un gran trabajo. Eres un gran jugador de tenis. Deja de leer esta mierda", escribió el australiano en su perfil de Twitter.

A pesar de la fuerte crítica al reconocido diario francés, el polémico tenista de 24 años recibió algunos comentarios negativos, pero un fuerte respaldo de la mayoría de sus seguidores. "Bien dicho", "coincido con vos" y "gran consejo" fueron algunas de las respuestas más repetidas.

La inclusión Rubin en la lista sorprendió hasta el propio jugador, pero se debe a la influencia de su plataforma Behind The Racquet. A partir de este proyecto, L'Equipe se refiere a él como "el sindicalista del circuito" por la iniciativa que ha creado para que los jugadores cuenten, de forma confidencial porque es un sistema cerrado, sus problemas de alcoholismo o depresión con la intención de ayudarlos.

La lista completa de L'Equipe

Roger Federer Serena Williams Novak Djokovic Rafael Nadal Craig Tiley Billie Jean King Los agentes Andrea Gaudenzi Steve Simon Stacey Allaster Sally Bolton (directora ejecutiva de Wimbledon) Arnaud Boetsch (extenista y director de comunicación de Rolex) Bernard Giudicelli (presidente de la FFT) Andy Murray Patrick Mouratoglou Darren Cahill John McEnroe Larry Ellison Ion Tiriac Noah Rubin