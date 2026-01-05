United Cup 2026 hoy: partidos y cómo están los grupos

Entre este lunes y el martes se desarrolla la quinta jornada de la United Cup en Australia con partidos correspondientes a los grupos B, C y D en Sídney y Perth y se definen más clasificados a cuartos de final. Los encuentros se pueden ver por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

La actividad inicia a las 20.30 (hora argentina) con la serie entre Canadá y Bélgica en el Ken Rosewall Arena de Sídney. A continuación, desde no antes de las 3.30 del 3 de enero, el anfitrión se mide ante República Checa. En el RAC Arena de Perth, a las 23 de este 5 de enero, Francia e Italia se ven las caras en un cruce que decidirá la suerte de la selección argentina.

Sebastián Báez es la principal raqueta de la selección argentina en la United Cup ANTONY DICKSON� - AFP�

El combinado nacional encabezado por Sebastián Báez y Solana Sierra doblegó a España y perdió con Estados Unidos y aspira a acceder a los playoffs como uno de los mejores segundos de Perth. Para ello, necesita que los italianos no derroten a los franceses 3-0 y estos obtengan menos de dos sets. Con cualquier otro score, la albiceleste entrará en los cuartos y enfrentará nuevamente a los estadounidenses, máximos ganadores y principales favoritos al título porque cuentan con Taylor Fritz y Coco Gauff.

Posiciones de los grupos de la United Cup

La United Cup es un torneo mixto que no reparte puntos para el ranking ATP y WTA pero sí un jugoso premio económico (US$ 11.806.190 en total) y la posibilidad de entrenar y competir en instalaciones de primer nivel con miras a la inminente gira australiana, que desembocará en el primer Grand Slam de 2026, el Australian Open el 18 de enero.

Del certamen participan 18 países divididos en seis grupos de tres integrantes cada uno. En la primera etapa se enfrentan todos contra todos a una ronda. Las series son con un partido masculino, otro femenino y un tercero de dobles mixto. El líder de cada zona avanza a los cuartos de final con los mejores segundos de Perth y Sydney. Deste entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.

Cuartos de final de la United Cup

Estados Unidos (Ganador del Grupo A) vs. Argentina o Italia (Mejor segundo de Perth).

Ganador del Grupo F vs. Ganador del Grupo D.

Suiza (Ganador del Grupo C) vs. Grecia (Ganador del Grupo E).

Mejor segundo de Sídney vs. Ganador del Grupo B.

Taylor Fritz y Coco Gauff son los representantes de Estados Unidos en la United Cup Rick Rycroft - AP

Campeones de la United Cup