El Arthur Ashe, el estadio de tenis más grande del mundo, debería tener acción desde el 31 de agosto, pese al Covid-19. Fuente: AFP

El US Open, que luego de varios debates y análisis de las autoridades de Nueva York tiene previsto disputarse en su fecha original, del 31 de agosto al 13 de septiembre, está siendo observado de reojo por algunos protagonistas del mundo del tenis al mismo tiempo que los contagios de Covid-19 no se detienen en ese país y ponen en alerta a otros deportes profesionales como el golf y la NBA. Por ejemplo, el francés Patrick Mouratoglou, entrenador de la estadounidense Serena Williams, ya aventuró que le parecería "un poco loco" que se hiciera el Grand Slam neoyorquino esta temporada.

"Con lo que está sucediendo en este momento en los Estados Unidos, con el número de casos de Covid-19 aumentando cada vez más cada día, no veo cómo puede suceder eso [la realización del US Open]. Desde afuera, parece un poco loco tratar de lograrlo. Entonces, no sé si es un buen movimiento", declaró Mouratoglou a la cadena Sky Sports.

"No diría que si la situación fuera más estable como en Europa, entonces sería una historia diferente -añadió Mouratoglou-. Pero en los Estados Unidos y especialmente en Nueva York y alrededor de Nueva York el número de casos está aumentando increíblemente. Por lo tanto, no sé qué tan razonable es tratar de lograrlo. Y no sé si en el último momento el gobernador de Nueva York decidirá cancelar el torneo porque, por supuesto, la salud es lo primero".

Toni Nadal, tío de Rafael Nadal, reveló en una entrevista en ESPN que su sobrino tenía dudas sobre el Grand Slam estadounidense. "No tengo ni idea de si jugará o no el US Open. Hablé con él y estaba dudando, por lo que sé", expresó el ex entrenador del mallorquín.

Estados Unidos, que se encuentra en el puesto 1 de países con mayor cantidad de infectados, con casi tres millones, es el país seleccionado por la ATP para el regreso del circuito profesional masculino de tenis. El ATP 500 de Washington, desde el 14 de agosto, es el primer torneo del nuevo calendario. Luego está previsto que se juegue el Masters 1000 de Cincinnati pero en el complejo de Flushing Meadows y, a continuación, el Abierto de los Estados Unidos.

El US Open tiene planeadas estrictas medidas para enfrentar la amenaza del Covid-19, incluyendo una competencia sin público, pruebas periódicas y controles de temperatura para los protagonistas. Los jugadores, además, también se mantendrán en una "burbuja" en todo momento, en un hotel cercano al aeropuerto, y se limitarán los sitios a los que puedan concurrir.

Rafael Nadal, el último campeón del US Open, todavía duda en viajar a Nueva York para jugar, según dijo su tío Toni. Fuente: Archivo

Claro que todo ello dependerá de cómo siga evolucionando la pandemia en los Estados Unidos. El PGA Tour, por ejemplo, que esta semana en Detroit encara el cuarto torneo tras la cancelación por el coronavirus, anunció un nuevo contagiado, el sexto (Chad Campbell), y la preocupación aumenta.

La NBA, asimismo, tiene previsto regresar a la actividad el 31 de este mes, en Disney. Pero el comisionado Adam Silver ya advirtió: "Una de las cosas que estamos aprendiendo es que este virus es impredecible. Así que tanto nosotros como nuestros jugadores, con su sindicato, miramos diariamente los números. Si algo cambiara más allá de lo que tenemos previsto, tendríamos que revisar nuestros planes. Hacemos test a diario. Y no hemos puesto un número como límite, pero si vemos un número muy alto de positivos o que se extienden los contagios en el entorno de la NBA, desde luego habría que parar otra vez la competición".

Luego del Abierto de los Estados Unidos, el tenis profesional tiene previsto mudarse a Europa, donde está proyectado que se jueguen los torneos de Madrid, Roma y Roland Garros. En el Viejo Continente la situación parece estar un poco más controlada, pero de todos modos hay rebrotes.