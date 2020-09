La interacción a traves de la tecnología entre Barbara Schett-Eagle y la tenista Pliskova

Los medios de comunicación de mayor alcance mundial están encontrando formas ingeniosas de cubrir el US Open sin estar en Flushing Meadows. Y Eurosport ofreció una manera increíble de dar vida a las entrevistas posteriores a los partidos: desde su estudio en Londres, y ante la imposibilidad de estar en Nueva York debido a las restricciones de Covid-19, inauguró su tecnología de realidad aumentada.

De esta forma, la magia de este nueva ciencia aplicada a la TV permitió a los espectadores ver a la anfitriona del programa, Barbara Schett-Eagle, y a la tenista Karolina Pliskova repasando la victoria en la primera ronda sobre Anhelina Kalinina. En la pantalla se observó una escena entre lo real y lo virtual que anticipa el futuro de la transmisiones deportivas, después de que termine la crisis del coronavirus.

Más allá de que no se tratan de diálogos en carne y hueso, se intenta no perder "humanidad" en los contactos. Por eso es que la conductora Schett se despide de sus entrevistados con un "choque los 5": en el cierre de sus notas simuló tocar las manos con la propia Pliskova y con el griego Stefano Tsitsipas, otro de los ganadores de la jornada del US Open.

¿Cómo funciona el New Cube de Eurosport? Básicamente, se alimenta de una variedad de elementos de tecnología de punta, en el que se crea un estudio interactivo de realidad mixta utilizando realidad aumentada (AR) y gráficos mejorados. De esta forma, con espectadores fuera de los estadios, la innovación del Cub logra transportar a los fanáticos al corazón de la acción desde Nueva York.

La tecnología da lugar a una verdadera interacción, como si se tratara de un holograma relacionándose en tiempo real con la conductora

El cubo de Eurosport es el resultado de tres años de investigación y desarrollo de Eurosport, White Light Ltd y Disguise. Tiene 4 x 4 metros y está compuesto por más de cuatro millones de píxeles LED. Se puede construir en un día, con la ayuda de un innovador sistema de calibración automática que acelera la configuración de seguimiento de la cámara y la lente. Además, incluye una solución de seguimiento sofisticada que permite que la iluminación siga automáticamente a los presentadores en el espacio, lo que habilita a los presentadores a interactuar con gráficos AR.

Además, el Cub Utiliza una "extensión de escenario virtual" para prolongar el contenido fuera del registro del entorno de video LED físico, colocando al presentador y a la cámara en un entorno digital de 360°, totalmente inmersivo.