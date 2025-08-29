US Open: Leandro Riedi hizo echar a un espectador ¿y apostador? antes de vencer a Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo, el tenista argentino de mejor posición en el ranking ATP, 19ª, sufrió una dura derrota en la segunda ronda del US Open. El porteño, que intentaba llegar por primera vez a la tercera rueda del torneo de Grand Slam neoyorquino, cayó ante el suizo Leandro Riedi, actual 435° pero 117° en agosto pasado, por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2, en 3h35m. Eso, a pesar de que el europeo vivió una situación desagradable en la cancha 5 del Centro Nacional de Tenis, de Flushing Meadows, Nueva York.

En un descanso en el cuarto set, Riedi protestó amarga y vehementemente ante el umpire. “¡Está apostando! Cada vez que pierdo, me escribe diciendo que espera que mi madre muera. ¡Que se vaya!”, reclamó al juez de silla, luego de un cruce de gritos e insultos entre el tenista y el espectador involucrado. Las quejas desde la tribuna llegaron luego de que perdiera el servicio estando 4-2 arriba en ese parcial.

El umpire procedió ante el pedido del suizo y llamó a la seguridad del torneo para que retirara al espectador en cuestión. Pese al tenso momento, Riedi encaminó su gran remontada para ganar la batalla.

El suizo nació en Frauenfeld en 2002, en el contexto de una familia dedicada a la aviación. Una tradición de generaciones que Leandro rompió al inclinarse por el tenis. Desde temprana edad fue etiquetado como un prodigio que tenía las cualidades necesarias para unirse a la nueva camada de profesionales. Entre los que creyeron estaba su compatriota e ídolo de generaciones Roger Federer, según recuerda el sitio de ESPN. En 2020, Su Majestad brindó una clínica dirigida a las promesas de su país, entre ellas, Riedi. “Ha sido una experiencia única. Fuimos a Dubái a entrenarnos con el mejor tenista de todos los tiempos”, contó el hoy 435° del ranking mundial.

Un toque de clase de Riedi en la red; el suizo se sobrepuso a los agravios de un integrante del público y pasó a la tercera rueda. Kirsty Wigglesworth� - AP�

El de las apuestas es un problema muy extendido en el tenis, contra el cual ha sido una bandera el argentino Marco Trungelliti, con valientes denuncias. Jugadores –de azar, no de tenis– suelen hostigar a los deportistas desde las plateas, en función de lo que les conviene en el resultado según lo que han apostado. En los casos presenciales más graves intimidan a los protagonistas, con gritos e insultos; en los no presenciales, directamente pasan a amenazas, incluso de muerte. Como acusó Riedi.

Nada que le impidiera imponerse a Cerúndolo. Lo que protagonizó el argentino en el quinto set se trató, simplemente, de una suerte de sesión de psicología al aire libre. Quebró en el tercer game y se colocó 2-1, pero entonces entró en un tobogán sin salida. Perdió tres veces su saque y terminó con 12 dobles faltas y 52 errores no forzados. Como si quien hubiera sido amilanado por los improperios hubiera sido él y no Reidi.

Cerúndolo ganaba por 2 sets a 0; en el cuarto, su adversario recibió los insultos, pero el que cayó en rendimiento fue el argentino. Kirsty Wigglesworth� - AP�

El suizo, exultante luego de ese mal momento, se transformó en el segundo tenista masculino de peor puesto en el ranking en llegar a la tercera ronda de un campeonato de Grand Slam en esta década, después de Jiri Vesely en el Abierto de Estados Unidos de 2023 (el checo era 437°).

El match point

Y ahora va por más. Sabiendo que si lo insultan o lo amenazan desde cerca en un descanso de un partido, tiene el suficiente carácter como para no verse afectado y salir adelante en un certamen de Grand Slam.