9 de septiembre de 2020

Le costó, pero pudo quedarse con el partido. Serena Williams caminó por la cornisa, estuvo un set abajo y quiebre en contra ante la búlgara Tsvetana Pironkova. Pero reaccionó para quedarse con la victoria 4-6, 6-3, 6-2 en el estadio Arthur Ashe, mismo lugar donde el pasado lunes se convirtió en la única tenista en alcanzar 100 triunfos en ese estadio, cuando derrotó a la griega Maria Sakkari. Ahora buscará alcanzar un nuevo récord.

Hubiera sido una gran sorpresa, pero Pironkova no pudo resistir. La búlgara de 32 años llegó a Flushing Meadows sin ranking. Este US Open fue su primer torneo de todo tipo en más de tres años, ya que se alejó del circuito profesional para dar a luz a un hijo. Williams, también madre, no ha perdido antes de las semifinales en Nueva York desde 2007, cuando Justine Henin la eliminó en los cuartos de final.

La estadounidense, que cumplirá 39 años en menos de tres semanas y que este miércoles conectó 20 ases durante el partido, tuvo que exigirse al máximo para salir victoriosa en sus tres últimos partidos. También remontó tras ceder el primer set ante Sloane Stephens en la tercera ronda para luego superar en tres sets a Maria Sakkari en octavos.

Lo que le queda ahora a Williams será buscar una nueva marca en su carrera. Con un par de victorias adicionales, igualará el récord de 24 títulos de Grand Slam. Con este número empataría a Margaret Court (algunos títulos los ganó como Margaret Smith, su nombre de soltera). En 2017 en Australia, su último Grand Slam ganado, ya había superado a Steffi Graff que es la tercera más ganadora con 22.

Por su parte, la vitrina de Grand Slams de Serena en este momento está formada por siete Abiertos de Australia, tres Roland Garros, siete Wimbledon y seis US Open. Para lograr su séptima conquista en Nueva York deberá superar en semifinales a la ganadora entre Azarenka y Mertens y luego ganar la final del próximo sábado.