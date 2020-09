El Arthur Ashe, el estadio de tenis más grande del mundo, semivacío, en el US Open 2020; el coaching no está permitido, pero de todos modos se escuchan indicaciones. Crédito: (Foto AP / Frank Franklin II)

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2020 • 07:00

La regla, durante el US Open 2020, es clara. Está prohibido el "coaching", consejo o instrucción de cualquier tipo por parte de un entrenador/a a su jugador/a en los partidos. Además, está multado económicamente. Claro que no siempre se cumple y los jueces de silla, en algunas oportunidades, ignoran esos momentos o miran hacia otro lado. En esta edición de Flushing Meadows, sin público y con estadios prácticamente vacíos, casi todo se escucha, casi todo queda expuesto en el court. Sólo en algunos casos, por el tapabocas, las palabras de los entrenadores no logran quedar en tanta evidencia.

Durante el actual US Open, según apunta The New York Times, la medida está siendo casi ignorada.Ocurre dos años después de que esa acción provocara uno de los momentos más escandalosos de la historia del certamen: la confrontación en la final femenina de 2018, cuando el experimentado juez de silla portugués, Carlos Ramos, emitiera una violación del código a Serena Williams por recibir una indicación por parte de su coach, Patrick Mouratoglou.

En aquella definición frente a la japonesa Naomi Osaka (finalmente, la campeona), a la menor de las hermanas Williams la enfureció ser acusada de hacer algo que iba en contra de las reglas y explotó de ira, en un estadio Arthur Ashe poblado por más de 20.000 espectadores, al ser penalizada con un punto por golpear su raqueta contra el suelo. Aquel día, Williams perdió el control y acusó a Ramos (un umpire muy serio) de ser sexista (hasta lo llamó "ladrón"). Sin embargo, no tenía razón en su reacción. Tiempo después, Mouratoglou admitió que le había hecho indicaciones a Williams durante el juego.

Tras la final del US Open 2018, ganada por Naomi Osaka ante Serena Williams, que estuvo cerca de ser descalificada por su mal comportamiento con el umpire Carlos Ramos. Fuente: AFP

Este año, la WTA comenzó a permitir el coaching durante sus torneos porque era demasiado difícil de controlar, aunque siga estando prohibido para las mujeres durante los Grand Slams. La autorización llegó, por ejemplo, en febrero pasado durante el torneo de Dubai.

El sueco Mats Wilander, ex número 1 del mundo, comentando el último Abierto de Australia para la cadena Eurosport, dijo que la medida tiene sentido porque "está sucediendo de todos modos". "Vimos, en el pasado, el caso de Serena y Patrick Mouratoglou, que puso el tema en primer plano. Para mí, está bien tener entrenadores desde la línea lateral, siempre y cuando no sea demasiado ruidoso y verbal en toda la cancha", expresó.

La Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) ya comunicó, en los primeros días del certamen, que la española Paula Badosa y la holandesa Arantxa Rus habían sido multadas con US$ 3000 cada una por recibir ayuda de sus entrenadores durante los partidos, acción que no está permitida.

En The New York Times se plantearon: "Los boxeadores tienen ayuda en sus esquinas. Los golfistas tienen caddies. En el tenis, cada jugador intenta resolver el rompecabezas de un partido solo". ¿Por qué no permitirles a los tenistas tener, abiertamente, la ayuda de sus entrenadores en los Grand Slam...?