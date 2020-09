Danielle Collins terminó llevándose el partido ante Niculescu

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2020 • 13:59

Utilizó un recurso para intentar encarrilarse en el set definitorio: la rumana Monica Niculescu servía 0-3 y 40-30 en el último parcial ante Danielle Collins, pero optó por hacerlo con un saque de abajo. Sucedió que el servicio se le fue demasiado largo y la norteamericana tuvo tiempo de llegar a la pelota, para definir el punto de inmediato. Esa es una de las perlas que entrega la jornada del martes en Roland Garros.

"¡Sí, vamos!", gritó Collins, que terminaría imponiéndose por 2-6, 6-2 y 6-1 ante la jugadora surgida de la clasificación, con lo que avanzó a la segunda rueda de la cita parisina. La controvertida situación se encadenó con la experimentada en este mismo torneo por Alexander Bublik ante el francés Gael Monfils, con la diferencia de que el kazako ganó el punto y luego el partido.

Protagonista de dos polémicas en 2020

Todavía cuando el tenis profesional estaba detenido por la pandemia, Collins fue el eje de más de una controversia. En junio pasado salió al cruce de Novak Djokovic, que se negaba a disputar el US Open -luego lo jugaría y quedaría descalificado-,"Estaría bien que apoyara la idea de que se juegue el torneo en lugar de estropearla. Es muy fácil decir que no juegas cuando has ganado 150 millones de dólares. Muchos necesitamos volver a trabajar para generar dinero", apuntó entonces la tenista, que ocupa el 57 puesto del ranking mundial.

Collins habló en su momento, también, sobre la idea de pedirles dinero a los jugadores que se encuentran entre los 100 mejores del ranking para ayudar a los que están más allá de la posición 250 y una vez que se decide volver a la competencia dejarlos de lado: "Tenemos delante una oportunidad de permitir que el US Open se celebre con las medidas sanitarias necesarias para nuestra seguridad. Los jugadores podrán volver a ganar dinero y escucho que la única preocupación de los tenistas top es que no podrán viajar con todo su equipo".

Además, en julio pasado, la jugadora de 26 años, nacida en San Petesrburgo, Florida, fue expulsada del World Team Tennis, una tradicional liga profesional que este año se estuvo jugando en Virginia, por no respetar las estrictas reglas sanitarias. Collins, cuya mejor actuación en torneos de Grand Slam fue alcanzar las semifinales del Abierto de Australia 2019, se saltó los protocolos al abandonar sin permiso el hotel de The Greenbrier, en Virginia Occidental, donde los participantes del World Team Tennis residieron durante las tres semanas de la competencia.

Carlos Silva, CEO de la competencia, compartió un mensaje para explicar lo sucedido: "Hemos despedido a Danielle Colins (integrante del equipo Orlando Storm) para el resto del torneo de exhibición Worlt Team Tennis 2020 después de que rompiera nuestro protocolo COVID-19 abandonando The Greenbier Resort y el Estado de West Virginia. Dichos protocolos se han implementado desde el inicio del evento y se les han comunicado a los jugadores en numerosas ocasiones para proteger la salud y la seguridad de cada uno de ellos, sus entrenadores y el resto de personal que también es de suma importancia para la WTT".

Conforme a los criterios de Más información