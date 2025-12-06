Horario del GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1 2025, con Franco Colapinto

Este domingo se disputa la última fecha de la Fórmula 1 2025 en el Circuito Yas Marina: el Gran Premio de Abu Dhabi. La carrera, que comienza a las 10 (hora argentina), se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Franco Colapinto, quien ya fue confirmado como piloto titular para la próxima temporada, afrontará su última jornada del año con Alpine.

El argentino sigue sufriendo con el auto con menos potencia de la parrilla, en un trazado técnico y abrasivo que exige alta tracción en las curvas lentas, estabilidad de frenada y buena gestión de neumáticos bajo condiciones nocturnas. “Simplemente no estoy cómodo. Quizá estamos en la dirección equivocada (...) No tenía grip atrás, otra vez. Estuve todo el día peleando con lo mismo. Cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito. Es muy difícil”, afirmó.

Este sábado, en la clasificación para la carrera, Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la pole position y quedó bien posicionado para la definición del campeonato, que lo tiene como uno de los candidatos al título junto a Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren. Colapinto, por su parte, no pudo dominar el auto, cometió errores y largará último.

Cómo ver online el Gran Premio de Abu Dhabi

Todas las instancias de la fecha 24 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

La lucha por el título está más encendida que nunca y hay tres pilotos con chances de quedarse con el título: Norris, Verstappen y Piastri. Es la última carrera del año, todo se define en Medio Oriente y las combinaciones de resultados dejan al británico de McLaren como el máximo favorito al título, ya que le saca 12 puntos de ventaja al tetracampeón del mundo en ejercicio y 16 a su compañero australiano. Largará segundo y, si termina en el podio, ganará el campeonato.

En el campeonato de constructores, McLaren ya se consagró con varias jornadas de anticipación. Ya suma 800 unidades y le saca 341 a Mercedes, que está segundo con 459. Red Bull marcha tercero con 426 y recién en el cuarto puesto aparece Ferrari con 382. Alpine, con Pierre Gasly y Colapinto, el único de los 20 pilotos titulares en la actualidad que aún no sumó puntos, está en el fondo de la tabla con apenas 22 puntos cosechados por el piloto francés.