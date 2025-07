Wimbledon 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este martes continúa Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada 2025 que se desarrolla en canchas de césped del All England Lawn Tennis Club de Londres, con partidos correspondientes a los cuartos de final de los torneos individual masculino y femenino. Todos los encuentros se transmiten en vivo por TV a través ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play como así también en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el certamen de varones chocan Taylor Fritz (5°) vs. Karen Khachanov (17°) a las 9 (hora argentina) en el Court 1 mientras que desde no antes de las 11 en el Court Central se enfrentan Cameron Norrie (11°) vs. Carlos Alcaraz (2°).

El cuadro de cuartos de final del torneo individual masculino de Wimbledon 2025 Wimbledon

En el campeonato de mujeres, Aryna Sabalenka (1ª) y Laura Siegemund juegan a las 9.30 en el Court Central en tanto que Amanda Anisimova (13ª) y Anastasía Pavliuchénkova lo hacen desde no antes de las 11 en el Court 1.

Cronograma de partidos del martes 8 de julio en Wimbledon

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Taylor Fritz (5°) vs. Karen Khachanov (17°) - Martes 8 de julio a las 9 en el Court 1.

Aryna Sabalenka (1ª) vs. Laura Siegemund - Martes 8 de julio a las 9.30 en el Court Central.

Cameron Norrie (11°) vs. Carlos Alcaraz (2°) - Martes 8 de julio desde no antes de las 11 en el Court Central.

Amanda Anisimova (13ª) vs. Anastasía Pavliuchénkova - Martes 8 de julio desde no antes de las 11 en el Court 1.

El cuadro de cuartos de final del torneo individual femenino de Wimbledon Wimbledon

Los cuartos de final concluirán el miércoles con los cuatro partidos restantes de ambas ramas. En caballeros Jannik Sinner (1°) se medirá contra Ben Shelton (10°) y Flavio Cobolli (25°) vs. Novak Djokovic (6°). En damas Mirra Andreeva (7ª) chocará con la suiza Belinda Bencic e Iga Swiatek (8ª) hará lo propio vs. Liudmila Samsonova (19ª).

Tabla de campeones de Wimbledon

Torneo individual masculino

Roger Federer (Suiza) - 8

Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / William Renshaw (Reino Unido) - 7

Bjorn Borg (Suecia) / Laurie Doherty (Gran Bretaña) - 5

Rod Laver (Australia) / Tony Wilding (Australia) - 4

John Newcombe (Australia) / John McEnroe (Alemania) / Fred Perry (Reino Unido) / Boris Becker (Alemania) / Reggie Doherty (Gran Bretaña) / Arthur Gore (Gran Bretaña) / Bill Tilden (Estados Unidos) - 3

Norman Brookes (Australia) / John Hartley (Gran Bretaña) / Wilfred Baddeley (Gran Bretaña) / Joshua Pim (Gran Bretaña) / Gerald Patterson (Australia) / Lew Hoad (Australia) / Jean Borotra (Francia) / René Lacoste (Francia) / Henri Cochet (Francia) / Don Budge (Estados Unidos) / Roy Emerson (Australia) / Jimmy Conors (Estados Unidos) / Stefan Edberg (Suecia) / Rafael Nadal (España) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Carlos Alcaraz (España) - 2

Torneo individual femenino