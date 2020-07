El All England sin público, una triste imagen de este año: Wimbledon no se juega por el avance del coronavirus. Fuente: LA NACION - Crédito: AELTC/Bob Martin

Wimbledon se diferencia del resto de los certámenes de tenis, en parte, por su tradición. Además de jugarse sobre césped y con un estricto reglamento de vestimenta, el Grand Slam británico es el único de los cuatro torneos grandes que se toma una pausa en el medio de la competencia: el famoso Middle Sunday, el domingo intermedio, donde no hay competencia en el All England.

Este año, debido al avance del coronavirus y a que el torneo estaba respaldado por un seguro contra pandemia, Wimbledon no se juega por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El certamen londinense debió haber empezado el 29 de junio pasado y este domingo hubiera sido el Middle Sunday, un acuerdo que nació con los que viven en los alrededores del All England para que el domingo, un día de descanso en el Reino Unido, hubiera tranquilidad.

Wimbledon, que está publicando contenido especial en sus redes sociales por esta circunstancia inusual, compartió un video exhibiendo el All England vacío, con el mensaje: "No hay necesidad de 'silencio, por favor' este año". El 'quiet, please' que figura en el tuit de @wimbledon es, naturalmente, un guiño a las tradicionales palabras que utilizan los árbitros en los partidos para pedirle al público que deje de hacer ruido.

Por la pandemia, Wimbledon no se disputa esta temporada, pero el cuidado de las canchas de césped se mantiene. Fuente: AFP - Crédito: Bob MARTIN / AELTC

El Middle Sunday también actúa de respiro para las canchas de césped, que requieren de un cuidado especial y casi artesanal, a diferencia de las canchas de superficie de cemento o de polvo de ladrillo. En la historia de Wimbledon, muy pocas veces (en 1991, 1997, 2004 y 2016) no se cumplió con la pausa intermedia y fue exclusivamente por las complicaciones que generaron las malas condiciones climáticas.

No hay acción oficial en el domingo intermedio de Wimbledon, pero los jugadores sí asisten All England, precisamente a las canchas del Aorangi Park, contiguas al complejo, para entrenarse y prepararse para el bautizado 'Manic Monday', donde se juegan todos los octavos de final, tanto en el cuadro de hombres como en el de mujeres.