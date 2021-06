Wimbledon: Novak Djokovic tiene todo listo para empezar la búsqueda de su 20° Grand Slam y un logro que espera hace más de medio siglo

El último recuerdo de Wimbledon todavía está fresco en las mentes y en las retinas, aunque hayan pasado un par de temporadas. ¿Qué fanático del tenis podría olvidar aquella final de 2019, en la que Novak Djokovic superó a Roger Federer por 13-12 en el quinto set, en la primera final de la historia del torneo definida en un tie-break y después de salvar dos match-points? Sólo el tiempo dirá cuánto cambió la historia del tenis en aquella definición, en la que el suizo estuvo a centímetros de celebrar su 21er título de Grand Slam y de tomar un poco más de distancia en la lista de campeones grandes. Pero el serbio escapó de la cornisa y torció el eje del universo de las raquetas. Aquella consagración en el All England significó el 16º título de Grand Slam para Nole; pandemia mediante, sumó tres más, llegó a 19 y ahora está a un paso de alcanzar a Federer y a Rafael Nadal en la tabla de grandes éxitos.

Ayer nomás: Djokovic saluda a Federer, después de ganarle la final de Wimbledon 2019 Andy Cheung - Getty Images AsiaPac

El título alcanzado hace dos semanas en Roland Garros, incluida la hazaña de ganarle a Nadal en su propio bastión, le abrió un sinfín de puertas a Djokovic. Sólo cuatro jugadores en toda la historia ganaron el Australian Open, el abierto francés y Wimbledon en el mismo año (Jack Crawford en 1933, Don Budge, en 1938, Lew Hoad, en 1956, y Rod Laver, en 1962 y 1969): Djokovic buscará ser el quinto, y el primero en lograrlo en más de medio siglo. Si conquista Wimbledon y luego el US Open, será apenas el tercer varón en la historia en obtener el mítico Grand Slam; esto es, los cuatro grandes en un año, después de Budge, en 1938, y Laver, en 1962 y 1969.

"Los torneos de Grand Slam son, a esta altura de mi carrera, mi principal motivación. Quiero conquistar el mayor número posible. Adoro jugar aquí, Wimbledon siempre fue el torneo de mis sueños", destacó Djokovic AELTC/Florian Eisele - PA Images - PA Images

Y hay más: si a esos logros añade el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, será el primer hombre en lograr el Golden Slam, una rareza que sólo logró Steffi Graf en la rama femenina en 1988. También apunta a terminar en el número 1 al final de la temporada: de lograrlo, mejorará la plusmarca de seis temporadas al tope del ranking que Pete Sampras había conseguido en 1998, y al que igualó a fines de 2020. Récords. Cifras de asombro. La lucha por ser el más grande de la historia, que lo tiene como un protagonista insoslayable. A la par, o muy cerca, según el punto de vista, de Federer y Nadal.

Los números avalan su candidatura en el Slam británico, donde Djokovic ha sido campeón las últimas dos temporadas. Perdió por última vez en 2017, cuando una lesión lo obligó a abandonar ante Tomas Berdych. A lo largo de su carrera tiene un récord de 95 triunfos y 18 derrotas en césped, con 6 títulos y una efectividad del 84 por ciento. Ganó cinco veces en el All England (2011, 2014, 2015, 2018 y 2019), donde tiene una marca de 72-10.

¿Quién puede discutirle la corona en el All England? Por el otro lado de la llave asoma Federer. Al borde de los 40 años, el suizo aspira a una epopeya inigualable. Regresa adonde fue campeón ocho veces con la idolatría de siempre, pero apenas jugó un puñado de partidos en 2021, y el rápido adiós que sufrió en Halle, uno de sus torneos fetiche, encendió la alarma. No es la versión ideal, pero aún se puede esperar algún truco más del mago de la raqueta. “Tengo una posibilidad. Sé que, si comienzo bien, si llego a la segunda semana, que es mi objetivo inmediato, seré cada vez más fuerte partido tras partido. Después, todo es posible”, se esperanzó el suizo.

¿Será la hora de Daniil Medvedev? El ruso, flamante vencedor en Mallorca, puede ser el nuevo número 1 si es campeón. Ha llegado a dos finales grandes, pero aún le falta una corona. En la misma situación asoman otros nombres, como Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev y Matteo Berrettini, con mayores o menores habilidades en el pasto. Las posibilidades están, aunque históricamente Wimbledon es uno de esos torneos en los que el poster de los campeones tiene caras repetidas: desde 2003, los únicos que alzaron la copa fueron Federer, Nadal, Djokovic y Andy Murray.

Novak Djokovic y el trofeo de campeón: ganó cinco veces en el All England Andy Cheung - Getty Images AsiaPac

Djokovic recién había cumplido 18 años en su estreno, en 2005, cuando desembarcó por primera vez en Wimbledon desde la qualy, donde le ganó en cinco sets a Wesley Moodie en la última rueda. Como 128º del mundo, el sorteo le deparó un debut contra Juan Mónaco, que era el 68º del ranking. Djokovic saldó ese estreno con victoria sobre el tandilense por 6-3, 7-6 (7-5) y 6-3. Entre los espectadores de aquel partido jugado en la cancha 18 del All England estaba Toni Nadal, tío y entonces entrenador de Rafa, que venía de ganar su primer abierto francés. Tras verlo jugar un rato, preguntó: “¿Quién es ese chico?”. “Tiene 18 años y es el ciento y pico del mundo”, fue la respuesta. “¿Cómo se llama?”, insistió. “Novak Djokovic”. Inquieto, Toni regresó al vestuario donde Rafa, que por entonces ya era el 3° del ranking, se preparaba para su respectivo encuentro, y cuando vio a su sobrino, le comentó: “Rafael, tenemos un problema. He visto a un chaval muy bueno”. No se equivocaría ni un ápice don Toni. Nole tardaría seis años en conquistar Wimbledon. Lo hizo finalmente en 2011, y en aquella definición superó en cuatro sets… a Nadal.

Entre el serbio y Rafa ganaron 11 de los últimos 12 Grand Slams. Pero el español, con fatiga, decidió resignar este combate. Eso deja a Nole como gran favorito, un papel que el balcánico acepta encantado. “Ya lo había dicho a principios de año. Los torneos de Grand Slam son, a esta altura de mi carrera, mi principal motivación. Quiero conquistar el mayor número posible. Adoro jugar aquí, Wimbledon siempre fue el torneo de mis sueños”, afirmó el número 1 del mundo en la rueda de prensa previa al comienzo del torneo. Una fe que se acrecentó, lógicamente, con lo hecho en París: “Fue un torneo que me quitó mucho a nivel mental, físico, emocional. Pero salí adelante con energía positiva y confianza. Eso creó como una ola que intento surfear. Aunque tampoco pude disfrutar mucho de esa victoria, porque cuatro días después de ganar el título ya me entrenaba en césped”.

Como corresponde a la tradición, el campeón defensor, será el anfitrión en el court central, y desde las 9.30 (las 13.30 en Londres) de este lunes abrirá simbólicamente el campeonato contra el joven británico Jack Draper, de 19 años y 250º del mundo. El All England abre sus puertas, nuevamente con Djokovic como eje de la historia. Y tal como pasó hace dos años, Wimbledon puede marcar el capítulo central de un episodio de leyenda para el tenis.

Un joven Djokovic en el All England, cuando aún representaba a Serbia y Montenegro, en 2006 Daniel Berehulak - Getty Images Europe

Argentinos en acción

Cuatro argentinos se presentarán este lunes en el All England. Federico Delbonis afrontará el reto más exigente en el segundo turno de la Cancha 2, donde se medirá con el ruso Andrey Rublev, 5º favorito. Diego Schwartzman, 9º preclasificado, jugará en la cancha 17 contra el francés Benoit Paire en el tercer partido de la jornada; Facundo Bagnis debutará desde las 7 de nuestro país frente al serbio Miomir Kecmanovic, y Nadia Podoroska, la única representante femenina, se enfrentará con la estadounidense Ann Li en el tercer cotejo del court 7. Y además del estreno de Djokovic, Andy Murray se medirá con el georgiano Nikoloz Basilashvili y el griego Stefanos Tsitsipas (3º) lo hará con el estadounidense Frances Tiafoe.