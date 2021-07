Wimbledon: siguen los problemas para los juniors argentinos en los Grand Slam

Otro Grand Slam, la misma preocupación. En la última edición de Roland Garros se produjo un hecho negativo para el desarrollo del tenis argentino: por primera vez en una década no hubo varones en el cuadro junior de singles, un hecho que no pasó inadvertido teniendo en cuenta el vínculo nacional con el certamen más valioso del mundo sobre polvo de ladrillo. Únicamente la marplatense Solana Sierra, Top 40 del ranking femenino Sub 18, compitió en París (y cayó en la primera ronda). En Wimbledon, el certamen más prestigioso del circuito, tampoco hubo juniors varones de nuestro país en el cuadro principal de singles y Sierra fue la única representante (perdió en el debut).

El misionero Ezequiel Monferrer (18 años), que no tuvo ranking para entrar en forma directa en Roland Garros (no hubo competencia de clasificación), sí pudo competir en la qualy de Wimbledon (siendo 76° de ITF), disputada en las canchas de Roehampton, pero no consiguió el pasaje para el main draw. Tras derrotar por 6-2, 6-7 (5) y 12-10 al chipriota Constantinos Koshis (91°) en la primera rueda de la clasificación, perdió por 6-3 y 6-2 en la segunda y última ronda ante el croata Mili Poljicak (61°).

La última vez que el tenis argentino no había tenido representantes varones en el main draw junior de singles en Wimbledon había sido en 2011.

El junior argentino Ezequiel Monferrer no pudo superar la clasificación del cuadro individual en Wimbledon; sí jugará en dobles.

Esta situación, que debería ser motivo de máxima atención para la Asociación Argentina de Tenis, expone las dificultades con las que hoy se encuentran los tenistas jóvenes del país que aspiran a dar el salto. El ranking de un jugador junior se formula con la combinación de los seis mejores resultados en singles y un porcentaje de dobles. Y fue en noviembre de 2019 el último torneo junior en el país: un Grado 5 (el que menos puntos reparte) en Macabi. Desde entonces, los juniors argentinos con intenciones de crecer en el ranking debieron viajar al exterior, algo que no todos pudieron. Ante la falta de chances en el país, hubo varios jugadores que dejaron de competir.

Agustín Calleri, presidente de la AAT; la entidad dijo haber encontrado obstáculos desde la Dirección Nacional de Migraciones para la realización de torneos internacionales. Mauro Alfieri - LA NACION

Las limitaciones económicas, los efectos de la pandemia, la escasez de oportunidades y los obstáculos que la AAT explicó haber encontrado desde la Dirección Nacional de Migraciones para la realización de torneos internacionales atentaron contra el crecimiento de los juniors argentinos. En otros países de la región sí hubo competencia y eso se observó en los cuadros juniors de Roland Garros y Wimbledon, con representantes de Colombia, Ecuador, Paraguay, Brasil y Perú.

En esta edición de Wimbledon, Solana Sierra, el mejor proyecto femenino junior de la Argentina y 38° del ranking ITF, entró en forma directa en el cuadro, pero tuvo un complejo debut: ante la filipina Alexandra Eala (2a favorita) y perdió por 6-2 y 6-4, en 1h05m.

Monferrer sí participará del cuadro de dobles en el All England, en pareja con el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza. Mientras que Sierra hará pareja con la danesa Johanne Christine Svendsen.

Sin la Argentina en el Sudamericano Sub 12

Todavía sin la edad de Sierra y Monferrer, pero sí en etapas muy valiosas de formación, los mejores tenistas argentinos Sub 12 recibieron la amarga noticia de que no podrán competir en el torneo Sudamericano de la categoría que comenzará el 12 del mes actual en Lima, Perú.

Según informó la COSAT (Confederación Sudamericana de Tenis), en ambas competencias (chicas y chicos) habrá nueve equipos, ya que la Argentina decidió no participar “debido a las actuales restricciones de vuelos que hay” en el país. Sí competirán el país organizador, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

