Tim Payne llegó a los 4 millones de seguidores en Instagram

De no creer: el famoso Tim Payne superó los 4 millones de seguidores en Instagram. Tras la campaña viral del influencer argentino Valen Scarsini, la figura del defensor de Nueva Zelanda no para de crecer, a solo diez días del inicio del Mundial 2026.

Tim Payne alcanzó los 4 millones de seguidores en Instagram

La campaña de @elscarso para hacer viral al “futbolista menos conocido” de la próxima Copa del Mundo, se le fue de las manos. El jugador Tim Payne, de 32 años, defensor de Nueva Zelanda, pasó de tener poco más de 4.000 seguidores en Instagram a superar la barrera de los 4 millones. Ahora, ni el propio influencer argentino puede creerlo: “Tim Payne llegó a los 4M. ¡Ya no me alcanzan las manos, loco!“, escribió en un posteo donde posa con cuatro copas para festejar lo logrado.

Después escribió: “Cada vez me sorprendo más del poder de la comunidad, gracias por bancar la propuesta desde el principio, sin dudas Tim es el protagonista de la Copa del Mundo. En estas próximas horas se vienen anuncios y cosas que les van a encantar a todos. Mañana hay que todos bancar a Tim en el amistoso de Nueva Zelanda vs Haití. Mañana será su primer partido poste serie. Sin dudas será increíble".

El influencer argentino festejó que Tim Payne superó récords impensados

A su vez, concluyó: “De mi parte como en cada post que hago les agradezco a todos los que se van sumando, se vienen cosas hermosas. Estamos cerca del millón, estoy por llorar. Los quiero mucho”. El perfil de Valen también creció exponencialmente y alcanzó los 924 mil seguidores.

El cambio abrupto de seguidores de Tim Payne

Tim Payne superó incluso la cantidad de seguidores que tienen los All Blacks en Instagram, el equipo de rugby de Nueva Zelanda que es más conocida que la seleccion de fútbol. Los All Blacks tienen 2,8 millones de seguidores, y Tim ahora alcanzó los cuatro.

Los All Blacks tienen 2,8 millones de seguidores y Tim ya alcanzó los cuatro

En medio de este revuelo viral, los seguidores de Tim Payne se preguntan cuándo juega Nueva Zelanda. El equipo integra el Grupo G en el Mundial 2026 y sus tres partidos son:

Lunes 15 de junio a las 22 vs. Irán

de junio a las 22 vs. Domingo 21 de junio a las 22 también vs. Egipto

de junio a las 22 también vs. Sábado 27 de junio a las 00:00 contra Bélgica

Tim representará a su selección en esta nueva Copa Mundial de la FIFA (Foto: @ timpayne__)

Antes de los partidos oficiales, Tim Payne tendrá el miércoles 3 de junio su primer partido post viralización en las redes. Será en el amistoso ante Haití. Luego tendrá un último partido de preparación el domingo 7 de junio contra Inglaterra.

Los amistosos de Nueva Zelanda antes del Mundial 2026

El divertido video que publicó la esposa de Tim Payne para agradecerle a los argentinos

El inesperado salto a la fama de Tim Payne no solo sorprendió al deportista, sino también a su entorno más íntimo. Michelle Peters, pareja del futbolista, decidió romper el silencio y sumarse a la tendencia global con un video que no tardó en hacerse viral entre la audiencia latinoamericana.

En una publicación cargada de complicidad, Peters agradeció a la comunidad digital por el fenómeno generado a partir de la iniciativa del influencer argentino Valen Scarsini. “Son unos genios, no he parado de cantarla y de reírme con todos los comentarios”, expresó la joven a través de su cuenta de Instagram al referirse a “No Payne, No Gain”, la cumbia para el jugador. Este nombre se debe al juego de palabras con la frase “no pain, no gain”, lo que se traduce como “sin dolor no hay ganancia”.

El divertido video que publicó la esposa de Tim Payne para agradecerle a los argentinos

Con un tono distendido, la pareja del zaguero admitió que el futbolista aún intenta comprender la particular idiosincrasia de la región y recordó que ella es de Costa Rica: “Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí”. Luego, agradeció formalmente a los usuarios: “Gracias por adoptarlo Latam y darle tanto amor. ¡Me lo cuidan mucho!”. Además, reconoció el trabajo del creador de contenido @che_soyjuan, a quien señaló como el artífice de la “joya de canción” que musicaliza la campaña.

Michelle Peters se desempeña profesionalmente como fotógrafa, mantiene un perfil reservado sobre su pareja en redes y apenas comparte algunos fragmentos del día a día. Pero, por el impacto viral que tuvo la campaña del influencer argentino, la vida de Tim Payne y su mujer se transformó radicalmente; mientras él se prepara para el debut mundialista ante Irán el 15 de junio, ella se convirtió en una pieza clave para gestionar la inmensa repercusión mediática.