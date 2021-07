Tokio 2020: confirman que ya hay tres deportistas contagiados en la Villa Olímpica y 58 positivos en total

Un jugador checo de beach volley dio positivo por covid-19 en Tokio, y ya son tres los deportistas contagiados en la Villa Olímpica y 58 vinculados directamente con los Juegos, según informó el Comité Olímpico de ese país en un comunicado.

Ondrej Perusic dio positivo el domingo, durante tests diarios efectuados en la villa, precisó el jefe de la delegación olímpica checa Martin Doktor.

❗ Přes dodržování veškerých opatření se nakazil covid-19 plážový volejbalista Ondřej Perušič. Aktuálně je bez příznaků nemoci a podle pravidel je v izolaci. Český olympijský tým dělá maximum, aby mohl nastoupit do turnaje a nepřišel o svůj olympijský sen.https://t.co/XdQaMzEpfJ — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 19, 2021

”No tiene absolutamente ningún síntoma. Miramos todo en detalle, y en particular prestamos atención a las medidas anti-transmisión en el equipo”, agregó.

“Me gustaría enfatizar que mi caso, fui vacunado y tratamos de cumplir con los estándares de higiene, no debería servir como munición para los teóricos de la conspiración. Desafortunadamente, probablemente cometí un error en alguna parte y me infecté. Es principalmente mi responsabilidad. Y, sobre todo, espero no haber puesto en peligro a nadie más”, expresó Ondra Perusic en declaraciones al Comité Olímpico checo.

Según el recuento oficial difundido por los organizadores el lunes, se detectaron 58 casos positivos de covid-19 desde el 1º de julio sobre cerca de 20.000 personas (deportistas, entrenadores, dirigentes, periodistas) que llegaron al país.

Este fin de semana, los organizadores anunciaron los primeros casos de Covid en la Villa Olímpica , un entrenador del equipo sudafricano de fútbol y luego dos jugadores el domingo. Estos resultados dieron lugar este lunes a la identificación de 21 “casos cercanos”.

Los futbolistas Thabiso Monyane y Kamohelo Mahlatsi dieron positivo un día antes de cumplir el período de 14 días de cuarentena, luego de haber llegado a Japón.

LA NACION