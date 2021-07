Tokio 2020. Elaine Thompson, un aullido de Japón a Jamaica: el rayo que paralizó a Fraser-Pryce y quemó los relojes de la historia olímpica

TOKIO.- “Mamá Cohete” quiso acelerar hasta la estratósfera y alcanzar una nueva dimensión en el atletismo, pero no lo consiguió. Shelly-Ann Fraser-Pryce (10s74) falló en su idea de revalidarse como una atleta dominante en su época, poderosa y sin miedo, textuales palabras antes de su llegada a esta ciudad. En cambio, en los 100 metros cedió ante su compañera de entrenamientos y cinco años más joven, Elaine Thompson, que deliró en los festejos al conseguir un tiempo de 10s61, récord olímpico y ligero viento en contra (-0,6 m/s).

El desenlace reabrió un viejo duelo entre ellas, con un momento culminante en Río 2016; allí también había triunfado Thompson, para postergar a Fraser-Pryce al bronce. Pero al menos, el festejo de Jamaica fue completo y el país de los velocistas cristalizó el 1-2-3 en Tokio 2020, ya que en el tercer lugar finalizó Shericka Jackson (10s76). Nunca antes, una sola nación había acaparado los tres puestos del podio en la cita de mayor adrenalina.

La velocista jamaicana Elaine Thompson-Herah reacciona tras ganar los 100 metros en los Juegos de Tokio.

Como si fuera la NBA

Cuando llegó la hora de la verdad en la jornada del sábado, el escenario cambió la energía de un segundo a otro: de la rutina de pruebas sin público en las tribunas, con las luces de los reflectores, a un estudiado apagón general al estilo NBA en todo el Estadio Olímpico. Entonces, la recta de la pista se iluminó en toda su extensión, bajo los efectos especiales, y allí quedó presentada la compulsa reina. Restaba ver si la bala de 1,60 metros de altura y 52 kilos, aquella de cuerpo menudo, mayormente músculo, y que fue inmortalizada con una estatua en la entrada del Estadio Nacional de Jamaica en su Kingston natal, sería capaz de transformarse en la mejor mujer de todos los tiempos en los 100 metros. Fraser-Pryce, la madre de 34 años, pretendió emular los tres oros olímpicos de Usain Bolt, pero se vio superada por una pantera 15 centímetros más alta que la conoce de tantos ensayos, al ritmo del reggae.

Las imágenes post-carrera dejaron tela para interpretaciones: Thompson se agarró la cabeza, señaló a alguien, miró el tablero general con ojos enormes y empezó a pegar aullidos como una poseída. Se tiraba y pataleaba porque sabía que había quebrado una marca de 33 años, aquel registro de 10s62 de Florence Griffith Joyner en Seúl ‘88 que parecía imbatible. Y ella seguía con su celebración alocada; agitaba las manos, como si algo ardiera. Era una actuación para rendirse a sus pies, pero sus dos compatriotas, la segunda y la tercera, apenas se acercaron a saludarla con una fría palmada en la espalda, mientras ella aflojaba su cuerpo agachada. Fraser-Pryce y Jackson por un lado y la campeona por otro, mucho más atenta a las felicitaciones de la tribuna. En ese momento, ni siquiera se abrazaron las tres unidas con la bandera para la foto. Más que nunca, Jamaica bajo cero. Un abismo de diferencia en cuanto al lenguaje corporal respecto del afecto que se habían demostrado los suecos Stahl y Pettersson, minutos antes en la final de lanzamiento de disco.

El video de la carrera

Elaine Thompson, récord olímpico en los 100 metros

“No encontraba las palabras. Grité muy fuerte porque estaba muy feliz”, reconoció Thompson, que también intentará retener su título de los 200 metros en Tokio. “El mes pasado no pensé que me presentaría aquí para retener mi título. Luché con mi lesión en el talón de Aquiles durante cinco años y para mí el objetivo era mantener la concentración y conservar la compostura, pero no hay nada más que demostrar”. Y Fraser-Pryce, la madre de Zion, que solo había dejado de cosechar medallas de oro en Mundiales en 2017, coincidentemente con su embarazo, comentó: “Allí de donde vengo -un barrio desfavorecido de Kingston.- no tenía nadie para seguir como modelo. Saber que hay jóvenes atletas que se inspiran en mí es increíble”.

Definido en el metro 60

Los primeros metros dieron una primera señal de que Fraser-Pryce atraparía su tercer oro porque reaccionó más rápido (0.139). En cambio Thompson, de mucho más volumen físico, se enseñó más lenta para despegarse de los tacos (0.150). La pulseada estaba planteada, con la más chiquita en busca de bañarse en oro por triplicado y la de zancadas más largas decidida a igualarla a nivel olímpico. En ese instante, Elaine recordó cada consejo de su entrenador Steve Francis, el técnico que llevó a Asafa Powell al récord mundial, y entonces repercutió como un rayo hasta la meta. En realidad, el suspenso empezó a despejarse rápido, cerca del metro 60, mojón en el que Thompson ya había trazado la ruta directa hacia la defensa del título olímpico. Coincidentemente, Fraser-Pryce estuvo a punto de verse superada por Jackson, que arremetió desde el sexto puesto.

Faltó el ambiente típico que grafica el clímax del atletismo: el griterío, los flashes y las ovaciones. El coronavirus fue capaz de arruinar, también, uno de los momentos más rutilantes de unos Juegos Olímpicos. Pero la fantástica lucha entre las tres jamaiquinas le puso calor y emoción a una jornada inolvidable: fue la noche en que todo el estadio pareció cubrirse de una gigantesca bandera de Jamaica.

Elaine Thompson ya ganó: su gesto y el de Fraser-Pryce lo dicen todo. Santiago Filipuzzi