La situación resulta, al menos, curiosa. Mientras en el mundo se toman todo tipo de medidas para evitar el avance del coronavirus y las alarmas están encendidas en todos los países, la ministra japonesa de los Juegos Olímpicos , Seiko Hashimoto , parece no estar muy en sintonía con lo que está sucediendo, ya que dijo: "Desde el punto de vista de los atletas, que son los actores principales de los Juegos de Tokio, cuando se preparan para este evento que solo llega una vez cada cuatro años (...), es inconcebible anular o aplazar los Juegos". Esta posición no parece está cerca de la determinación que se tomó en Grecia, en Olimpia , donde este jueves se va a encender la antorcha olímpica: las autoridades locales decidieron que la ceremonia se realice sin las presencia de espectadores, algo que hace 30 años no pasaba.

Es extraña la situación que se vive respecto de la realización de los Juegos de Tokio 2020 . El rediseño del acto para el encendido de la antorcha en el templo de Hera , en Olimpia, sede de los Juegos de la Antigüedad en Grecia, marca el pulso. "El número de invitados se ha reducido de 700 a 100 como máximo", le contó Tassos Papachristou, del Comité Olímpico Helénico, a la agencia AFP. Sin embargo, en la cuenta oficial de los Juegos (@Tokio2020) publicaron un video con las mascotas de la cita olímpica bailando en París y horas más tardes postearon imágenes de Olimpia donde se encenderá la antorcha...

Prohibición de asistencia de espectadores, restricciones para invitados y prensa, festividades anuladas... las medidas drásticas adoptadas no tienen precedentes desde 1984. El fuego olímpico se encendió sin ceremonia ni espectadores ante la protesta de los organizadores griegos contra los que consideraban una comercialización de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Si bien Hashimoto desde hace varios días se resiste a reconocer que corre serio riesgo la realización de los Juegos, la ministra dijo: "Es el Comité Olímpico Internacional (COI) el que debe tomar la decisión final sobre los Juegos. Pensamos que es importante que el gobierno ofrezca una información correcta para que el COI pueda tomar una decisión apropiada".

Las declaraciones de Hashimoto se escucharon después de que Haruyuki Takahashi, miembro del comité japonés de organización de los Juegos, se expresó en una columna publicada en Wall Street Journal y explicó que el aplazamiento de uno o dos años de los Juegos de Tokio era una posibilidad si no podían mantenerse en 2020.

Más allá de esta especie de negación que tiene el comité japonés, en Grecia explicaron que desde la delegación nipona que iba a concurrir a Olimpia se redujo considerablemente y que las acreditaciones para la prensa ban a ser "extremadamente limitadas". Incluso, el primer ministro griego Kyriakos Mitstotakis anuló su asistencia a la ceremonia del encendido de la antorcha.