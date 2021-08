Tokio 2020. Pedro Ibarra, un histórico de Los Leones será el abanderado argentino en la ceremonia de clausura

Los atletas de mayor prestigio son los que portan la bandera nacional en las ceremonias de inicio y fin de los Juegos. Hace unos 15 días, cuando la llama era emplazada en la Villa Olímpica, Santiago Lange fue el elegido para encabezar el desfile albiceleste. En el cierre, que será este domingo, Pedro Ibarra caminará como el abanderado de la delegación argentina. El experimentado defensor de los Leones recibirá, de esta manera, un reconocimiento por su trayectoria, que tuvo su punto final en Tokio 2020.

Tras la caída contra Alemania, el jugador de 35 años culminó una carrera de 17 con la camiseta blanca y celeste, que llegó a cénit con la medalla dorada en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Ibarra jugó en el seleccionado de hockey sobre césped más de 300 partidos.

El defensor se retira del seleccionado nacional al cabo de 17 años; con 35, pasó casi 50% de su vida afectado al equipo argentino.

“Es difícil retirarse de la Selección. Muchas veces, uno no lo elige y sucede porque no vuelven a llamarlo. Yo tuve esa posibilidad y me voy muy orgulloso. Me llevo el abrazo y el agradecimiento de todos”, destacó luego de la derrota en los cuartos de final de Tokio 2020. El defensor, formado en Club San Fernando, se retira con honores, portando los colores patrios a la vista del planeta. “Es una satisfacción enorme cerrar mi carrera de esa manera. Es como un broche de oro, si bien faltó el resultado en estos Juegos”, dijo tras la designación. Por ende, Ibarra quedará en ese sentido a la par de otros referentes del deporte argentino, como Luis Scola (básquetbol), Sebastián Simonet (handball) y Gonzalo Carou (handball).

Ibarra bloquea al alemán Martin Detlef Zwicker en el cruce de los cuartos de final. CHARLY TRIBALLEAU - AFP

"El deporte me dio mucho más que lo que alguna vez soñé" Pedro Ibarra

En Juegos Panamericanos el ex capitán logró la medalla plateada en Río 2007 y la dorada en Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019. También ganó el Campeonato Mundial Juvenil Rotterdam de 2005 y la medalla de bronce en la Copa del Mundo La Haya 2014.

LA NACION