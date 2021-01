Se cierne la noche sobre los Juegos Olímpicos de Tokio: según un prestigioso diario británico, el gobierno japonés decidió darlos de baja, aunque la decisión formal es del Comité Olímpico Internacional. Fuente: AFP

El gobierno japonés llegó a la conclusión de que la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio no será posible por la pandemia de coronavirus. Y esta vez no se trataría de una postergación, sino de una cancelación. Un golpe enorme para el olimpismo y una noticia explosiva en el nivel internacional. La información fue publicada por el periódico inglés The Times, que cita a fuentes directas de la coalición gubernamental en Japón.

La decisión sería exclusiva del gobierno japonés y contra la voluntad del Comité Olímpico Internacional, que durante todo el jueves indicó que no había razones para creer que los Juegos no iban a tener lugar desde el 23 de julio, tal como quedó estipulado luego de la postergación por la pandemia.

Con la cancelación de Tokio 2020 y sin posibilidades de trasladar las competencias a otra sede, el COI decidiría cumplir con el ciclo correspondiente de la olimpíada (el período de cuatro años que existe Juegos) y derivar directamente en la próxima cita, París 2024. No ocurre algo similar desde que la Segunda Guerra Mundial obligó a la eliminación de las realizaciones de 1940 y 1944. En aquella oportunidad se saltó desde Berlín '36 hasta Londres '48. Los japoneses, mientras tanto, intentarían recuperar la sede en la siguiente fecha disponible, la de 2032, luego de los Juegos Los Ángeles 2028, que ya han sido asignados.

La gravísima situación sanitaria mundial obliga a dejar de lado muchas cosas importantes. Y, aunque una mirada sencilla podría decir que se trata únicamente de deportes, cabe considerar que los Juegos Olímpicos generan un impacto económico gigantesco y su ausencia desestabilizará no sólo a los organizadores, sino también a todas las empresas involucradas y al turismo.

Ahora Tokio apuntaría al turno olímpico de 2032, después de París 2024 y Los Ángeles 2028; la ciudad ya gastó buena parte de los 16.000.000.000 de dólares que cuesta organizar los Juegos. Crédito: Instagram

De confirmarse, para la ciudad de Tokio la cancelación implicará pérdidas enormes por el desmesurado gasto, que no tendrá retribución en lo inmediato. El acontecimiento tiene un costo aproximado de 16.000 millones de dólares. La mayor parte de ese dinero ya ha sido desembolsada en promoción, contrataciones e infraestructura. El Comité Olímpico Internacional también ser vería castigado por las pérdidas significativas de ingresos por patrocinios y por la venta de los derechos televisivos de las competencias. El daño asoma incalculable.

Y si se repasa la situación desde el punto de vista del espíritu deportivo, también habría consecuencias. Para muchos atletas, la cancelación sería un golpe inmenso a sus trayectorias, que se verían mutiladas por esta realidad. Sin ir más lejos, se puede tomar la experiencia argentina. Son 145 los clasificados para Tokio. Hay historias que duelen particularmente. Deportistas como Luis Scola, Paula Pareto y Santiago Lange, que estiraron sus carreras para alcanzar una participación olímpica más, se quedarían con una sensación de vacío difícil de aceptar.

A los 40 años, Luis Scola dilató su trayectoria para cerrarla con una actuación olímpica; en caso de no haber Juegos, el capitán de la Argentina ya no tendría objetivos deportivos por cumplir.

Ni que hablar de aquellos atletas que tienen planeado debutar y probablemente no vuelvan a tener una chance olímpica. La Argentina tiene clasificados equipos de varones de básquetbol, fútbol, handball, vóleibol, rubgy y hockey sobre césped. También las mujeres estaban listas para participar en vóleibol y hockey. Un nutrido grupo de vela, disciplina prolífera en medallas para el país, también quedaría desairado. Se sumaban, además, clasificados en tiro, tenis, taekwondo, pentatlón moderno, natación, atletismo, lucha, gimnasia artística, canoaje y ciclismo.

Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino y única voz autorizada para este tipo de comunicaciones, se encuentra de vacaciones, y no hubo comentarios institucionales al respecto en el ámbito nacional.

La noticia que nadie quiere dar

El jueves comenzó con una declaración de Thomas Bach, el presidente del COI, en un intento desesperado de negar una posible cancelación. "En este momento no tenemos ninguna razón para creer que los Juegos Olímpicos de Tokio no serán inaugurados el 23 de julio en el Estadio Olímpico. Estamos totalmente comprometidos a realizar unos Juegos seguros y exitosos", dijo con optimismo en una entrevista con Kyodo News. Pero repitió una frase que permitía leer entre líneas: "No existe plan B".

Un panorama oscuro para los anillos olímpicos, que sufrirían su primera cancelación fuera de tiempos de guerra mundial. Fuente: AFP

La cadena de perjuicios que se desatará en el preciso momento en el que información se conozca oficialmente, en caso de ser ratificado la versión de The Times, será tan extensa y alcanzará a tantos millones de personas que lo más difícil en el primer momento será la comunicación. Según el diario británico, nadie en el gobierno japonés quiere ser quien se parará frente a un micrófono y transmitirá la noticia de la cancelación de los Juegos Olímpicos.

El aumento de los casos de Covid-19 en los últimos días obligó al gobierno japonés a declarar el estado de emergencia en gran parte de su territorio, incluidos Tokio y sus alrededores. Hace diez días, una encuesta realizada en la capital indicó que 80% del conjunto de los ciudadanos no estaba de acuerdo con la realización de los Juegos en 2021 y pedían una nueva postergación o una cancelación definitiva. Demasiadas cosas en contra como para afrontar semejante riesgo.

