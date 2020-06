Tokio 2020 fue diferido un año y aun así siguen los problemas, entre mayores costos y dudas sobre la propia realización. Fuente: Reuters

LAUSANA, Suiza.- De "los mejores Juegos de la historia", la promesa entusiasta que hace la organización cada vez que se avecina la cita olímpica, a "no tendrán un gran esplendor". Así, con cruda sinceridad, los responsables de la preparación de Tokio 2020 redujeron la expectativa sobre el máximo acontecimiento del deporte, que la capital japonesa albergará en 2021 tras el diferimiento por el coronavirus.

Pero hay algo peor que lo que reveló la frase del director ejecutivo del comité organizador, Toshiro Muto, acerca de esa falta de brillo: la idea de la supresión de los próximos Juegos Olímpicos sigue sin ser desterrada. "No es justo discutir especulaciones basadas en un escenario hipotético, y nuestra dirección es, por lo tanto, no considerar la cancelación", advirtió Yoshiro Mori, el presidente de ese comité.

Es decir que Tokio 2020 sigue previsto para entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021. Por ahora. Sí parece claro a esta altura que esos Juegos no serán lo que iban a ser. El propio Comité Olímpico Internacional (COI) pidió a los japoneses reestructurar las competencias de tal modo que sean más simples y menos costosas económicamente, y éstos evalúan un plan, aún incompleto, de más de 200 ideas. Una de ellas es disminuir la cantidad de espectadores, nada menos.

"El impacto es enorme. Nunca tuvimos que organizar unos Juegos Olímpicos aplazados, por lo que no existe un antecedente para esta gigantesca labor que tenemos que realizar, y en circunstancias muy difíciles por la pandemia", contextualizó Thomas Bach, el presidente del COI, que aclaró que no hay "una fecha límite" para tomar una decisión sobre una eventual suspensión definitiva del suceso.

El Comité Olímpico Internacional pidió al comité organizador que simplificara los Juegos, para contraer los costos económicos. Fuente: AFP

Los cálculos en Japón apuntan a que el aplazamiento costará entre 2000 y 6000 millones de dólares, y la mayor parte recaerá en los contribuyentes. Pero cómo hacerlo, en qué recortar, todavía no está claro. Probablemente no habrá nada en concreto sino hasta el otoño (boreal), para cuando los organizadores esperan un mejor entendimiento científico de la pandemia y más claridad en cuanto a qué medidas deberá tomar Tokio para combatirla.

"Nosotros, junto al Comité Olímpico Internacional, comenzamos a evaluar los niveles de servicio que planeamos originalmente", apuntó Muto tras una reunión virtual con la junta directiva del COI. "Estamos en proceso de identificar más de 200 puntos que se podrían simplificar. Pero no hemos llegado todavía al punto de tener ideas completas de cómo simplificar los Juegos'', añadió. Se dice que que se podría reducir el relevo de la antorcha y quizá combinar las ceremonias de clausura y apertura de los Olímpicos y los Paralímpicos.

Ex vicegobernador del Banco de Japón, Muto declinó dar cifras sobre los costos de posponer y sobre los ahorros de los recortes. "No creo que la situación actual justifique que les demos los números exactos", respondió a un periodista. Tampoco Mori, ex primer ministro de la nación oriental, fue específico. Pero sugirió que la base de los Juegos Olímpicos, es decir, el deporte en sí, no sufriría podas presupuestarias. El foco parece estar en todo lo que rodea a las competencias propiamente dichas. "No puedo decir con certeza qué tipo de Juegos estamos planeando. Lo que quiero decir es que vamos a escuchar, estudiar y discutir cómo deberán ser los Juegos. Cómo podrían ser los Juegos", añadió Mori.

El interrogante central, entonces, pasó a ser si habrá público. ¿Estará limitado? ¿No habrá ningún espectador? "Los asistentes son importantes'', manifestó Mori, que enfatizó que "el mundo ha cambiado, en lo social, lo económico y lo médico".

AFP, AP y Télam