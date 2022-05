Tomás Mondino, el récordman argentino que va por todo en los 200 metros en Rosario 2022

Este domingo desde las 9.40 volverá a pisar la pista de atletismo del Estadio Municipal Jorge Newbery y buscará volar. Es su especialidad y se siente confiado. El jueves, en el estreno del atletismo en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, Tomás Mondino ganó la medalla de oro en la prueba de los 100 metros. Ahora llega el tiempo de los 200, prueba en la que es campeón argentino y dueño del récord nacional U18.

El rafaelino de 17 años tiene, hasta aquí, una vida orientada al deporte. Rodeado por una familia que lo acompañó siempre, el adolescente comenzó su recorrido de la mano del rugby. Llegó a jugar en las inferiores del Círculo Rafaelino de Rugby, hasta que unos entrenadores vieron la velocidad que desplegaba y le sugirieron a su padre que probara con el atletismo. No fallaron.

Hoy, acompañado en los entrenamientos por su hermana Ara y su padre/entrenador Ceferino Mondino, crece, rompe récords y se ilusiona. No esconde su sonrisa, ni el disfrute que le produce correr. Se dedica a desparramar vibras positivas, sin perder la línea de llegada de su mira.

“Es increíble el público en las tribunas. Nunca había corrido con público en mi país. Creo que sentí mucha presión por las marcas que había tenido. Igual, yo mismo me puse esa presión para correr bien. Nadie me dijo nada, pero sé que hay presión, siento que saben que tengo que ganar”, dijo en zona mixta tras su primer triunfo. En la semifinal de los 200 metros, Mondino ganó su serie con comodidad, con un tiempo de 21s28.

Se volvió cotidiano verlo a Mondino festejar. Este último jueves, el rafaelino dominó con contundencia la prueba de los 100 metros llanos. El joven ganó cómodo la instancia de semifinales y luego alcanzó el primer lugar por delante del peruano Earl y el uruguayo Nicolari González. Marcó un tiempo de 10s48 y así liberó su alma. Quería ganar en el país, en una competencia internacional, con público y así lo hizo. Mondino es récord argentino de la prueba, con un registro de 10s43 alcanzados en el Sudamericano Sub 20 de Lima 2021, donde batió los récords nacionales de las categorías Sub 18 y Sub 20.

“Son buenas sensaciones, es algo que venía buscando anteriormente porque ya había salido campeón sudamericano y ahora campeón en un Juego. Creo que tiene mucho más mérito porque son más países, hay más rivales y nuevos oponentes”, señaló al salir de la pista.

En esa misma competencia se adjudicó la marca de los 200 metros. En la capital peruana, el velocista corrió en 21s24 y le quitó el récord a Nicolás Piorno, quien había logrado en 2005 en la altura de Chuquisaca una marca de 21s40.

“Llego con expectativas altas a correr los 200 metros y, además, existen muchas posibilidades de sacar medalla. Siempre sin decir nada de más por si las dudas llega a pasar algo. No me gusta mufarla”, declaró en la previa a Radio Rafaela. “Estamos con la vara alta. Estuvimos entrenando y compitiendo bien, como el fin de semana en San Luis. Eso da las expectativas a Rosario 2022”.

Ya en las categorías Sub 14 Mondino logró destacarse. En cada una de las competencias su apellido llamó la atención y se subió al podio. Supo ser récordman en los 80 metros, y Sub14, 100 y 200 Sub 18 y Sub 20. El último se lo quitó a Franco Florio, quien sostenía la vara en 10s51 y logró bajarla a los 10s43.

Su padre es el entrenador. Se conocen a la perfección y buscan afianzar el vínculo a medida que los desafíos aparecen. Son compinches, exigentes y compañeros. Se divierten -aprovechan las facilidades de vivir en una ciudad con grandes espacios al aire libre para los entrenamientos- y fijan objetivos. Apuntan a más.

“A veces es muy difícil la relación de padre y entrenador. Muchas veces, cuando es tu papá y tu entrenador al mismo tiempo, puede no dar frutos. Pero con él siempre la pudimos llevar durante todos estos años, acomodando mis entrenamientos en base al estudio”, explicó Tomás en la misma entrevista.

“Hay momentos de tensión también, como toda familia. Más que ser buen entrenador, el desafío más grande es ser buen papá. El otro día le dije lo emocionante que es cuando alguien ve a tu pibe y te dice: ‘Qué buen tipo que es’. Más allá de si es buen deportista o no, el deporte forma valores y personas, cosecha un montón de amistades”, añadió, entre risas, su padre.

Otra rafaelina entre los primeros

Camila Rodríguez se quedó con el segundo puesto en la prueba de los 100 metros con un tiempo de 12s29. En las semifinales, había ganado su serie clasificatoria con comodidad, y finalmente fue segunda en la final por detrás de la chilena Antonia Ramírez (12s28), mientras que el bronce fue para la ecuatoriana Génesis Cañola (12s30).

Además, Juana Zuberbuhler finalizó segunda en la competencia de 1500 metros femeninos, con un tiempo de 4m41s25, por detrás de la ecuatoriana Vanessa Aliso y la ecuatoriana Alison Guaman. El sábado, fue Zuberbuhler quien ganó la medalla de plata en la prueba de los 800 metros con un tiempo de 2m15s. Por su parte, Uriel Muñoz fue tercero en la misma prueba.

En tanto Anelis Korniejczuk ganó la medalla de oro en lanzamiento de jabalina con una distancia de 47 metros y 97 centímetros, en lo que fue la mejor marca personal de su carrera. Completaron el podio la ecuatoriana Nohelia Sánchez (44m64) y la argentina Maira Rosas, con una distancia de 40m17. Además, Korniejczuk fue segunda en lanzamiento de bala. En lanzamiento de disco, Delfina Orana fue segunda con una marca de 42m86.

Carolina Scarponi se quedó con la prueba de salto con garrocha y en los 400 metros Ignacio Cabrera fue segundo. En duatlón, el sanjuanino Luciano Frías logró la medalla de bronce en la final del sprint individual masculino, a 0m26 de la medalla de plata. Luca Castella finalizó sexto con 56m10, a 0m47 del podio.