Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El San Isidro Club es el nuevo campeón del Top 12 de la URBA. En una final vibrante, venció por 22 a 19 a Belgrano Athletic en una final infartante, que se definió con un drop de Joaquín Lamas en tiempo extra. El club de Boulogne había ganado su último título en 2011, con desenlace idéntico. Un guiño del destino.

Fue una final típica de un torneo de la URBA. Poco juego y mucho golpe. Los dos se preocuparon por forzar el error del otro que de asumir riesgos. Cada oportunidad de sumar valía oro. Tomás Rosati adelantó a Belgrano con el primer penal factible que tuvo en campo rival. Lo mismo Tomás Granella con SIC, que no atacó tanto pero se hizo fuerte con su defensa en los últimos metros.

Belgrano tuvo el dominio territorial, pero fue poco efectivo y apenas sumó otros tres puntos con el pie de Rosati. Antes del cierre de la primera mitad, Granella lo empató con un drop en lo que fue la primera aproximación real en la zona de 22 yardas del club de Virrey del Pino. Lo hizo mientras SIC avanzaba en cada pick and go y estaba a metros del ingoal. Una muestra de cómo estaba planteado el partido.

El complemento fue un calco hasta en el orden que sumaron. Rosati metió el primero y lo siguió Granella. Otra vez Rosati puso arriba a Belgrano, luego de que el TMO viera una embestida de Ricardo Macchiavello sobre un rival que ya había sido tackleado. La jugada bien podría haber ameritado una tarjeta amarilla. El ida y vuelta de los pateadores continuó. Granella puso el 12-12.

El duelo entró en los últimos 15 minutos con una paridad absoluta. Belgrano se animó a jugar un poco más, pero SIC fue astuto para enlentecer la salida de la pelota y rápido para recuperar pelotas desde el ruck. Nada hacía imaginar que Joaquín Lamas, que había entrado unos minutos antes, ejecutaría un kick quirúrgico a la espalda de la defensa, que carlos Piran tomaría la pelota y todo terminaría con Gastón Arias yéndose al ingoal. Si daba la sensación que el partido se lo quedaba el que hacía el primer try, fue SIC el que lo hizo.

Apremiado, Belgrano empezó buscar con más ímpetu contra los de Boulgne, cada vez más confiados y mejor plantados. El Marrón forzó la amarilla de Andrea Panzarini, una de las figuras de la tarde, y arrinconó a su rival contra sus 22, que resistía con una defensa conmovedora.

Quedaban dos segundos para que se cumplieran los 80 y los forwards se metieron en el ingoal. Era try para Nehuén Jauri Rivero, pero consultó al TMO, que confirmó que Francisco Ferronato apoyó. Rosati acertó la conversión, consumó el empate y forzó el tiempo extra. No se habrá visto un rugby vistoso, pero nadie puede quejarse de que faltaban emociones.

La final se resolvía a la primera diferencia. Belgrano estaba envalentonado y fue con todo. Rosati tuvo la oportunidad con un tremendo drop, que no entró por muy poco. SIC no tuvo tanto la pelota en esos primeros minutos, pero se cuidó de no hacer penales.

Lo que no pudo Rosati, lo hizo Lamas. El joven apertura, que era suplente, clavó el drop y emuló a Benjamín Madero, al 10 de SIC que había metido un drop heroico en la final de 2011 ante Alumni, también en tiempo extra. Ocho años después, SIC, que había sido el mejor de la fase regular, ratificó que fue el mejor de la temporada y se ganó su título número 26 con un desenlace idéntico.

Síntesis

SIC (22): Gastón Arias; Tiago Romero Basco, Carlos Pirán, Santos Rubio y Mateo Madero; Tomás Granella y Juan Soares Gache; Tomás Comisatti, Andrea Panzarini y Alejo Daireaux; Marcos Borghi (c) y Lucas Rizzato; Segundo Aguilar, Lucas Rocha y Marcos Piccinini.

Cambios: ET: Marcos Gatica por Aguilar; ST: 7m Ricardo Macchiavello por Piccinini, 27m Joaquín Lamas por Granella, 35m Facundo Fernández Madero por Daireux.

Entrenadores: Santiago González Bonorino, Eduardo Victorica, Martín Schusterman y Federico Gallo.

Belgrano (19): Martín Arana; Tobías Bernabé, Matías Masera, Fermín Martínez y Juan Ignacio Landó; Tomás Rosati e Ignacio Marino; Francisco Gorrissen, Julián Rebussone y Joaquín de la Serna; Leandro Magneres y Rodrigo Fernández Criado; Justo Durañona, Agustín Gómez Di Nardo y Francisco Ferronato (c).

Cambios: PT: 20m Pedro Bugiani por Martínez; ST: 7m, Mauro Rebussone por Magneres; 22m, Facundo Camardon por de la Serna, 27m Ignacio Favre por Durañona; 30m Francisco Cubelli por Marino

Entrenadores: Guillermo Tramezzani, y Diego, Francisco y Luis Gradín.

Primer tiempo: 10 minutos, penal de Rosati (B); 23m, penal de Granella (S); 28m, penal de Rosati (B); 39m, drop de Granella (S).

Resultado parcial: SIC 6 - Belgrano 6

Amonestados: No hubo

Segundo tiempo: 5 minutos, penal de Rosati (B); 9m, penal de Granella (S); 12m, penal de Rosati (B); 17m, penal de Granella (S); 30m, gol de Lamas por try de Arias (S); 39m, gol de Rosati por try de Ferronato (B).

Resultado parcial: SIC 19 - Belgrano 19

Amonestados: 34m, Panzarini (S)

Primer tiempo extra: 7 minutos, drop de Lamas (S).

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero

Cancha: CASI