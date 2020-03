El periodista Toti Pasman cuestionó la cuarentena obligatoria y pidió que se flexibilice. En Twitter lo criticaron y lo tildaron de "macrista". Crédito: Instagram @totipasman

El periodista Toti Pasman generó un fuerte debate ayer al cuestionar la rigidez de la cuarentena obligatoria establecida por el gobierno nacional a causa de la epidemia de coronavirus . En su programa Un buen domingo , por radio La Red , contó que celebró su cumpleaños junto a su familia.

"Yo tengo la suerte de tener una casa con pileta . El problema es la gente que está hacinada en su casa, ese es el gran drama de la cuarentena. Por un lado, no podes salir a laburar y ganarte el mango, y por el otro las familias que viven en un espacio reducido. ¿Cómo hacen? ", reflexionó Pasman.

Luego, Pasman comparó las medidas dispuestas en la Argentina con relación a otros países: "Creo que hay que estudiar todos los modelos. Puede haber sido un acierto en un principio esta cuarentena de Alberto (Fernández) pero si vos ves que en Alemania, y ya sé que es otra educación y otra sociedad, salen y están prohibidas las reuniones, en Uruguay y en Chile no es obligatoria la cuarentena".

El ganador del Martín Fierro de Radio 2019 como Comentarista Deportivo fijó su postura sobre el confinamiento obligatorio: "Ya sabemos los problemas que tienen (Jair) Bolsonaro y (Donald) Trump que no quieren cuarentena, en México pasó lo mismo. Yo no me ato a un modelo de cuarentena sí o sí , con todos en casa a rajatabla las 24 horas porque el país tiene que seguir funcionando de alguna manera".

Para finalizar, Pasman advirtió sobre las severas consecuencias económicas que, él considera, acarrea el aislamiento obligatorio: "Por ahí una cuarentena un poquito más flexible , que los que puedan laburar de la casa laburen desde la casa, que los que están en riesgo se queden en la casa. Capaz que se puede flexibilizar algunas actividades para que no se derrumbe toda la economía y la gente no tenga un sope . Creo que podría ser una buena medida".