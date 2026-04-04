Navone ganó en Bucarest y habrá finalistas argentinos en tres torneos de ATP

El argentino Mariano Navone se metió este sábado en la tercera final ATP Tour de su carrera tras imponerse en un duelo memorable en el Tiriac Open, de Bucarest. El tenista remontó un durísimo encuentro ante el neerlandés Botic van de Zandschulp y se impuso por 5-7, 7-6(3) y 7-5, tras levantar dos match points, en un encuentro que se extendió durante tres horas y 32 minutos. Con este triunfo, buscará este domingo conquistar el primer título de su carrera sobre la tierra batida de la capital de Rumania.

De esta manera, es un fin de semana muy especial para el tenis argentino, ya que habrá representantes del país en finales de tres torneos de ATP. A Navone se suman Marco Trungelliti, que definirá el ATP 250 de Marrakech, y Román Burruchaga, que protagonizará el partido decisivo del ATP 250 de Houston contra el estadounidense Tommy Paul (4º preclasificado), tras superar a su compatriota Thiago Tirante por 6-1 y 6-1. Por el título, Marco se medirá con un español de 19 años, Rafael Jódar, mientras que el hijo del campeón del mundo en México 1986 jugará con el vencedor del duelo que afrontan actualmente dos estadounidenses: Tommy Paul y Frances Tiafoe.

Nunca había ocurrido que tres argentinos jugaran en la misma semana sendas finales. Sí sucedió que tres tenistas de nuestro país estuvieran en un encuentro definitorio en la misma semana, pero dos de ellos se enfrentaron. Fue en la tercera semana de julio de 2000: en Stuttgart, Franco Squillari batió a Gastón Gaudio, mientras que en Umag, Mariano Puerta cayó con el chileno Marcelo Ríos.

”Es increíble -dijo Navone luego de la victoria-. Ha habido muchos altibajos. Botic es un gran jugador. La batalla ha sido muy física en el tercer set. Tuve que salvar dos puntos de partido pero he seguido luchando. Nunca sabes qué va a suceder, pero es muy especial regresar a la final”. El nacido en 9 de Julio levantó dos match points en el segundo parcial, cuando caía 3-5 y 4-5.

Navone buscará su primer título ATP Tour este domingo y se medirá en la final con el ganador del encuentro que disputan el húngaro Fabian Marozsan y Daniel Mérida, un español que proviene de la qualy.

El argentino ya había sido finalista en Bucarest hace dos años, cuando perdió el encuentro decisivo ante Marton Fucsovics.

Jazmín Ortenzi, en Bogotá

Las alegrías no se circunscriben solo al tenis masculino. Jazmín Ortenzi llegó a las semifinales del WTA 250 de Bogotá, donde dejó en el camino a otra argentina, Julia Riera, con un 6-7, 6-3 y 6-2. Pero este sábado cayó frente a la checa Marie Bouzkova, de 27 años y 26ª del ranking, por 7-6 (7-5) y 6-2.

Jazmín Ortenzi vive la mejor semana de su carrera [e]ANDRES MORENO - XinHua

La riojana de 24 años y 206ª del ranking, de todos modos, tuvo una semana muy positiva en Colombia, que incluyó un triunfo en los octavos de final ante la local Camila Osorio, 54ª y la mejor tenista sudamericana del escalafón mundial.