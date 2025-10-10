Toti Pasman arremetió contra Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María y revivió la polémica

Una vieja y conocida polémica volvió a estallar en las últimas horas. Todo comenzó cuando el periodista Toti Pasman hizo un fuerte descargo contra Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, a quien criticó deportivamente en reiteradas oportunidades. Durante su programa en el streaming Carnaval la cuestionó por enojarse cuando el futbolista recibía faltas en la cancha mientras viste la camiseta de Rosario Central, más precisamente lo ocurrido en el partido contra River Plate. Tras sus fuertes palabras, Cardoso y Di María salieron a responder y se revivió el escándalo.

“No soporto cuando en las transmisiones de los partidos de Rosario Central, le pagan a Angelito, le hacen un faul, le pasa algo a Di María… y a ver Jorgelina, es fútbol, es fútbol loca, es fútbol argentino. Es parte del juego y yo nunca la vi a Antonela [Roccuzzo, esposa de Lionel Messi] diciendo ‘qué hijo de p*** un rival’. Bajate de la palmera Jorgelina. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos para decir ‘este es un hijo de p***’? ¿Quién sos vos?“, dijo Pasman en su programa de streaming.

El cruce de Toti Pasman con Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

A partir de esto, este viernes 10 de octubre en Puro Show (eltrece) mostraron el comentario de Jorgelina Cardoso a modo de respuesta. “Tenés razón Tonti, ¿Cómo voy a insultar en la cancha? Una locura lo que hago. El agarrón del cuello es fútbol también, gracias por decírmelo porque pensé que se jugaba con los pies. ¡Tenés tanta razón en esta!“, expresó con ironía.

La respuesta de Di María a Toti Pasman (Foto: Captura de TV / eltrece)

“La próxima vez que me cruces no salgas corriendo como la primera vez en el aeropuerto (arreglándote la corbatita) ni me pidas disculpas por joderlo a Ángel, ni me digas: ‘Fui un bol***y estoy arrepentido’. No sabía que Maradona te había hecho tanto daño, ¿necesitás ayuda? Contá con nosotros, de corazón te lo digo. Te manda saludos el Pony”, sentenció con el emoji de una carita llorando de risa.

La respuesta de Jorgelina Cardoso a Toti Pasman (Foto: Captura de TV / eltrece)

Asimismo, también compartieron la reacción del campeón del mundo, quien salió en defensa de su esposa. “La verdad que no puedo creer la falsedad que tenés, lo cara dura que sos. Le pediste perdón en el avión a mi mujer y a mis viejos solo porque no te quedó otra porque tenías que pasar por donde ellos estaban”, escribió.

“Sos un cara dura terrible. Después andás llorando por los canales. Yo te voy a decir una cosa y espero que te quede claro: con mi mujer no, con mi familia no. Eso jamás te lo voy a permitir so***. Y la vida da muchas vueltas. Por eso, sé que en algún momento te voy a terminar cruzando. Te mando saludos plasma. Abrazo”, arremetió.

La respuesta de Camila Galante tras los dichos de Pasman contra Jorgelina Cardoso (Foto: Captura de Instagram)

El comentario de Jorgelina Cardoso a la respuesta de Camila Galante (Foto: Instagram @jorgelinacardoso26)

El posteo tuvo más de seis mil comentarios, entre los que se destacó el de Camila Galante, esposa de Leandro Paredes e íntima amiga del matrimonio. “Qué ridículo, después cuando se la cruza le pide perdón”, escribió. Cardoso no tardó en agregar “Algo no le funciona bien”, junto al emoji de una carita llorando de risa.