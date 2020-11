Toti Pasman, sobre el buen momento de Boca: "Cambió el paradigma" Crédito: Instagram @totipasman

El periodista de El Trece, "Toti" Pasman, destacó el presente futbolístico del Club Atlético Boca Juniors y lo comparó con la actualidad de River Plate.

"Boca cambió el paradigma", sentenció Pasman el domingo por la noche en el programa Pasión por el fútbol. Además, dijo que Carlos Tevez jugó el domingo ante Newell's como "el de 2003". Y señaló: "Este Boca, hoy, está mejor que el River de Gallardo".

Por otra parte, matizó diciendo que el plantel que tiene la institución xeneize, lo "armaron" Gustavo Alfaro (el exentrenador del club) y Nicolás Burdisso (exmanager). "Yo creo que es una fórmula que enamora al hincha de Boca. (...) El mérito de Riquelme, es traer a Russo. Es el Zidane de Boca", agregó.

Luego, hizo una semejanza directa entre ambos equipos, y señaló: "Juega mejor, no le hacen goles, no le llegan. Hoy, (Esteban) Andrada, no tapó una pelota. En cambio, (Franco) Armani es figura todos los partidos".

Con su victoria ante La Lepra, el equipo que dirige Miguel Ángel Russo alcanzó su segundo triunfo al hilo en la Copa Liga Profesional. Así las cosas, lidera la zona 4 con seis puntos. El próximo fin de semana, con varias bajas por la Fecha FIFA, el conjunto de La Ribera buscará seguir en la senda positiva ante Talleres (C) en La Bombonera.

Desde que Russo llegó al banco de suplentes, Boca mantiene su invicto de 16 partidos, con 13 triunfos y tres empates. Además, alcanzó un título: el torneo de Primera División. Por su parte, Carlos Tevez retomó su mejor nivel y es el máximo goleador del ciclo junto con Eduardo "Toto" Salvio.