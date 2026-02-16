Tremendo uppercut y final inmediato: así fue el brutal nocaut del año

El fuerte golpe del boxeador profesional austríaco Umar Dzambekov ya se perfila para convertirse en el mejor nocaut de un año que recién comienza. La victoria se dio este domingo por la noche frente a su rival egipcio, Ahmed Elbiali, en el recinto Meta APEX de la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos.

En un inicio, la pelea había sido pactada para 10 rounds, pero terminó abruptamente a menos de un minuto del comienzo del segundo cuando el boxeador de 28 años le dio a su oponente un golpe que fue de forma desde abajo hacia arriba e impactó de lleno en la barbilla.

Automáticamente, Elbiali cayó al piso y no pudo levantarse. Asimismo, en medio de los gritos del público, puede verse como su cuerpo se agita levemente y comienza a tener unos leves temblores involuntarios debido al fuerte impacto. Sin dudarlo, el árbitro Allen Huggins detuvo el evento y declaró vencedor a Dzambekov sin iniciar el tradicional conteo.

Ssstwitter.com 1771255603427

Hasta ahora, Dzambekov ostenta un récord invicto de 14 victorias y 10 nocauts. “Trabajo en los golpes y cuando veo una oportunidad, la aprovecho”, dijo al medio especializado Boxing Scene tras el nuevo triunfo 14-0.

Ahora, la expectativa es que su próximo rival sea Radivoje “Hot Rod” Kalajdzic, quien noqueó al ex campeón de peso semipesado Oleksandr Gvozdyk en la cartelera de Zuffa Boxing —promotora de boxeo profesional fundada por el director ejecutivo de Ultimate Fighting Championship— del pasado 1 de febrero.

La revancha de Canelo

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez reconoció que la rivalidad con Dmitry Bivol aún no está terminada. Tras la derrota que sufrió ante el ruso en 2022 y luego del reciente retiro de Terence Crawford, el tapatío dejó abierta la posibilidad de una revancha en el futuro.

Durante el programa Mr. Versace Podcast, Canelo aseguró que la puerta para un segundo combate ante Bivol no está cerrada. Al ser cuestionado directamente sobre si contemplaba otro enfrentamiento contra el campeón ruso, respondió con un contundente.

Álvarez viene de una etapa complicada tras perder por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre de 2025, combate en el que cedió sus títulos del peso supermediano. Además, el mexicano se sometió a una cirugía de codo en octubre pasado, intervención de la que ya se encuentra recuperado.

Aunque por ahora no hay confirmación oficial sobre su próximo rival, Canelo dejó claro que Bivol no sería su siguiente oponente inmediato, aunque sí lo considera como una opción viable más adelante. “¿Por qué no? Ya veremos en el futuro. Si tiene sentido, ¿por qué no? Siempre me gustan los retos. ¿Así que por qué no? Quizás”, declaró el campeón mexicano.