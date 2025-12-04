Trump, el anfitrión estrella del Mundial: pese al “bromance” con Infantino, las puertas de su casa no se abrirán para todos

WASHINGTON.- Encuentros políticos de alto nivel, el idilio reloaded entre el líder de la mayor potencia global y el presidente de la FIFA, planes de boicot al sorteo en esta capital, la agenda MAGA de la Casa Blanca sobrevolando un evento de escala global, la conflictiva relación de los organizadores, y hasta un inédito Premio de la Paz... que tendría un ganador cantado.

Es sabido que la Copa del Mundo de fútbol es mucho más que un torneo deportivo y tiene amplios alcances geopolíticos. Y cuando faltan solo seis meses para el inicio del torneo que coorganizarán Estados Unidos, México y Canadá, el sorteo de este viernes en el Kennedy Center de Washington -que definirá el fixture de cada selección- será una prueba más de ello, esta vez con un protagonista estelar que buscará capitalizarlo: Donald Trump.

El presidente Donald Trump, en una reunión de gabinete en la Casa Blanca. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

Aunque el fútbol es un deporte un tanto ajeno para el presidente norteamericano, este Mundial -el más grande de la historia, con 48 equipos- ya empezó a transformarse en una herramienta política para Trump, a la que buscará sacarle provecho. Pero, a la vez, el amplificador global que representa el máximo torneo de la FIFA expondrá riesgos con los que el líder republicano tendrá que lidiar y hacer equilibrio.

“Trump probablemente pueda obtener los mismos beneficios de estar asociado con el Mundial que cualquier país o líder: un sentido de legitimidad, que es claramente lo que anhela ahora mismo“, señaló a LA NACION el profesor Simon Darnell, experto en deporte para el desarrollo y la paz, de la Universidad de Toronto, en Canadá.

“Al mismo tiempo, las inconsistencias en la plataforma de Trump se expondrán a través del Mundial. Por ejemplo, el hecho de que sea tan claramente antiinmigrante, y eso va directamente en contra de lo que se supone que representa el evento“, agregó Darnell.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, habla en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Eduardo Verdugo - AP

Ya la previa del sorteo empezó a ofrecer una muestra de la dimensión política global del Mundial, con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, deshojando la margarita sobre su asistencia al evento en Washington, donde podría concretarse su primer cara a cara con Trump en medio de las tensiones comerciales, migratorias y por la lucha contra el narcotráfico entre su país y Estados Unidos.

“Yo creo que sí voy a ir, es un evento muy corto. Hablé con el presidente de la FIFA“, apuntó este miércoles Sheinbaum, en referencia a Gianni Infantino, devenido en un aliado estratégico de Trump. El escenario del partido inaugural del Mundial 2026, el 11 de junio, será el mítico estadio Azteca de la Ciudad de México. Para el país latinoamericano será su tercer Mundial como sede, y al igual que Canadá tendrá 13 partidos; Estados Unidos -fue anfitrión en 1994- albergará 78.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente Donald Trump, en el Salón Oval, en Washington, el 7 de octubre de 2025. JIM WATSON� - AFP�

Quien sí confirmó su asistencia al sorteo es el otro anfitrión del Mundial, el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien ya ha mantenido otros encuentros con Trump. Ambos líderes tienen prevista una reunión en Washington a la espera de que se reanuden las conversaciones bilaterales ​sobre un acuerdo comercial en sectores ‌claves.

“Es un buen momento para estar los dos presidentes [ella y Trump] y el primer ministro de Canadá juntos dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante”, dijo Sheinbaum.

#EnLaMañanera | La presidenta Sheinbaum confirma que asistirá al sorteo del Mundial 2026, a realizarse en Washington D.C. el 5 de diciembre: “es buen momento para estar juntos, dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante” pic.twitter.com/gZUyWUx1sv — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) December 3, 2025

La Argentina tampoco ha quedado ajena de los flashes. En medio del creciente conflicto con la AFA y su presidente, Claudio Tapia, Javier Milei desistió de viajar a Washington, donde hubiera tenido una nueva foto con Trump, su máximo aliado internacional.

Javier Milei, en el America Business Forum, en Miami. Presidencia

También en el plano global, una mancha para el sorteo será la decisión de Irán de boicotearlo en respuesta a la medida de Estados Unidos -que mantiene una histórica enemistad con el régimen de los ayatollahs- de negar visas a miembros de su delegación. Ni la FIFA pudo resolver la situación ante el reclamo de la federación iraní.

Se esperaba que la delegación iraní fuera encabezada por el presidente de la federación de fútbol, Mehdi Taj, uno de los funcionarios más importantes del fútbol asiático y miembro de dos comités de la FIFA que supervisan la Copa del Mundo. “Le informamos a Infantino que la situación está completamente politizada. Creemos que la FIFA debería pronunciarse contra este tipo de comportamiento”, dijo el dirigente.

La administración Trump anunció en junio pasado la prohibición de viajes a ciudadanos de 12 países, incluido Irán (incluye exenciones para que los jugadores y sus familias, entrenadores y personal de apoyo participen en grandes eventos deportivos). En la lista también está Haití, clasificado para el Mundial por primera vez desde 1974. Otro dolor de cabeza para la Casa Blanca, que días atrás canceló el estatus de protección temporal para los migrantes del país caribeño (la medida entrará en vigencia el 3 de febrero próximo).

En medio de fuertes presiones, el Departamento de Estado norteamericano confirmó que no otorgará ninguna excepción especial a los hinchas haitianos que quieran viajar a Estados Unidos para seguir a su equipo en el Mundial.

Simpatizantes de Haiti festejan la clasificación de su selección al Mundial 2026 en Puerto Príncipe. Odelyn Joseph� - AP�

“Organizar el Mundial obligará a Trump a afrontar las limitaciones de sus políticas migratorias. La Copa expondrá el enfoque de su gobierno en este tema”, destacó Darnell. Una de las banderas de la segunda administración del magnate es la lucha contra la migración ilegal y la aceleración de las deportaciones.

Los anfitriones del Mundial, a su vez, evitaron tener que lidiar con hinchas rusos: su selección fue vetada por la FIFA de participar de las eliminatorias por la invasión a Ucrania.

Lisa Neirotti, directora de la maestría en Gestión del Deporte de la Escuela de Negocios de la Universidad George Washington, sostiene que, más allá de los riesgos, para Trump ahora es más importante “estar en el escenario global y, como presidente de Estados Unidos, celebrar eventos importantes” como el Mundial.

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, escuchan mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una reunión con el grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa del Mundo. Evan Vucci - AP

“Muchos países estarán pendientes de este sorteo. Trump estará allí y tendrá visibilidad mediática, a él le gusta ser el centro de todo. Es una oportunidad más para fortalecer su marca", dijo a LA NACION.

Andrew Giuliani, el director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, lo catalogó como el “sorteo MAGA-FIFA de la Copa del Mundo”. Y añadió: “Como en una gran ópera, habrá mucho drama”.

“De cara al Mundial, es lógico que Trump tenga una presencia significativa. Y no solo como aficionado. El presidente tendrá mucho que decir. Y esperará que la gente lo escuche y actúe”, señaló The New York Times.

Donald Trump y Andrew Giuliani, en la Casa Blanca. Official White House Photo

En ese sentido, Neirotti destacó el estrecho vínculo forjado entre Trump e Infantino, descripto por el presidente norteamericano como “probablemente el hombre más respetado del deporte” y un habitué de la Casa Blanca. “Un bromance”, lo calificó el diario francés Le Monde.

Incluso Infantino acompañó al líder republicano el día de su asunción en Washington, el 20 de enero pasado; en su última gira por países de Medio Oriente, y hasta en la Cumbre por la Paz celebrada en Sharm el-Sheikh (Egipto) junto a más de 20 mandatarios globales para rubricar el acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamas que puso fin a la guerra en la Franja de Gaza. “Trump ha sido absolutamente fundamental en el proceso. Sin él no habría paz. Derribó obstáculos, tendió puentes y creó lazos”, lo alabó Infantino.

“Es una relación mutuamente beneficiosa”, evaluó Neirotti sobre el intenso vínculo que suma un capítulo tras otro y que despertó el interés de los medios norteamericanos. “Es un vínculo fascinante, porque casi que se legitiman entre sí”, ahondó Darnell. “Aunque creo que la historia que conocemos en público probablemente difiere de lo que ocurre entre bastidores. No sé por qué Infantino parece tan abierto a cultivar este vínculo con Trump, porque parece ir en contra de algunos de los valores públicos que la FIFA suele defender, como el papel del fútbol en la construcción de un mundo más inclusivo. Me pregunto si, como muchos líderes de la FIFA, simplemente se siente atraído por el poder“, añadió.

En 2018, Donald Trump recibió a Gianni Infantino en el Salón Oval y le sacó la tarjeta roja a los medios. Captura

Poco después de que, el 13 de junio de 2018, Estados Unidos, México y Canadá fueran designados como sedes del torneo de 2026, Trump recibió a Infantino en la Casa Blanca. El presidente de la FIFA, que también cumplía su primer mandato, dio la nota al entregarle al magnate tarjetas rojas y amarillas, bromeando con que podrían usarse contra la prensa, uno de los enemigos declarados de Trump.

Amenazas y Premio de la Paz

Días atrás, en la Casa Blanca, el mandatario reiteró sus amenazas de retirar a ciudades con alcaldes demócratas como sedes del Mundial si las considerara inseguras para el evento, una advertencia en la mezcló al máximo evento del fútbol con la política interna norteamericana. O la agenda MAGA (Make America Great Again), como se conoce al movimiento que lidera el presidente.

“Si creemos que hubiera algún indicio de problemas, le pediría a Gianni [Infantino] que traslade la sede a otra ciudad”, dijo el mandatario en el Salón Oval. Hubo una referencia a Seattle, que el mes pasado eligió como alcaldesa a Katie Wilson, de la rama socialista del Partido Demócrata. La ciudad en el estado de Washington será sede de seis partidos.

“Y Gianni, que es fenomenal, lo haría. No le gustaría hacerlo, pero lo haría. Con mucha facilidad, lo haría”, reforzó Trump. ¿Cuál fue la respuesta del presidente de la FIFA? Una devolución de gentilezas, al afirmar que la seguridad “es la prioridad número uno”.

Donald Trump, Gianni Infantino y Kristi Noem, en la Casa Blanca. Evelyn Hockstein - pool

“Debemos asegurarnos de que todos los aficionados que lleguen del extranjero o que ya estén acá puedan vivir una celebración del deporte. Y esto solo se puede lograr con una seguridad del 100%”, avaló.

“Ya no cabe duda: el Mundial no es un invitado en la casa que dirige Trump. Es su juguete. Y la FIFA parece dispuesta a hacer lo que sea necesario para que las cosas sigan así, no sea que el organismo rector del fútbol mundial sea descartado o, peor aún, convertido en blanco de ataques”, escribió en el diario británico The Guardian su editor senior de deportes, Alexander Abnos.

Una frutilla del postre en la relación entre Infantino y Trump podría materializarse este viernes en el Kennedy Center. El dirigente suizo aprovechará el sorteo del Mundial para otorgar por primera vez el Premio FIFA de la Paz, concebido para recompensar a “individuos que han realizado acciones excepcionales y extraordinarias por la paz y, al hacerlo, han unido a personas de todo el mundo”.

Aunque la FIFA no reveló detalles sobre el proceso de elección del ganador -recibió una carta de Human Rights Watch (HRW) solicitando información sobre los criterios-, todo apunta a que Trump es el gran candidato a recibir el galardón de manos de su “amigo” Infantino. Al presidente norteamericano el Nobel de la Paz le fue esquivo este año pese a una intensa campaña.

El momento de la entrega del premio y la “proximidad de Infantino con el presidente plantean dudas sobre si la FIFA se adhiere a sus propias normas de neutralidad política”, apuntó The New York Times.

“No hubo transparencia en el proceso del premio y no obtuvimos respuestas de la FIFA”, señaló HRW este miércoles.

Para el final de la ceremonia estelar en Washington Infantino le preparó un último guiño a Trump: actuará Village People, la icónica banda pop que canta el “himno” adoptado por el presidente norteamericano: “Y.M.C.A.”.