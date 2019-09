El tordillo Miriñaque ganó sus dos últimas carreras, las únicas que corrió en pruebas de codo; estará en la Polla de Potrillos Crédito: Hapsa

Con la llegada del último cuatrimestre del año, el turf se prepara para vivir la Triple Corona y el inicio, este sábado en el hipódromo de Palermo, será con los grandes premios Polla de Potrancas y de Potrillos compartiendo cartelera. Sobre 1600 metros y en pista de arena, hembras y machos correrán por separado, como sucede desde hace dos siglos en esta única instancia, y en esta oportunidad, el escenario porteño suma otra prueba de primer nivel internacional, el GP General San Martín (G1-2400m), sobre césped, que marcará el final del torneo Oro Verde, otra tradición incorporada a la industria hípica en la década pasada. Para las tres competencias ya fueron confirmados sus protagonistas, el orden de salida y la hora de partida.

La nómina de potrillos perdió a su figura principal en vísperas de las ratificaciones, cuando se confirmó una lesión en una mano del invicto Amiguito Calificado, que deberá estar en descanso al menos dos meses. Serán 11 los que buscarán el triunfo, a las 17.30. Juan Noriega no quedó de cara a la obligación de tener que elegir entre los dos mejores que venía montando. Sin aquél en la pista, se subirá a Opus Alpha, invicto en dos presentaciones. No tiene experiencia clásica, a diferencia de Señor Don, con tres primeros en fila en La Plata, incluida la cita homónima del Bosque, de Grupo 3; Thomas Call, precedido de igual cantidad de festejos de jerarquía en ese escenario y de regreso tras su frustrada venta a Singapur, y Miriñaque, que lleva dos victoria en serie, entre ellas el Old Man (G3-1400m).

El segundo éxito de Opus Alpha

También sumaron buena experiencia fuera de lo común, y aspiran dar el salto en el momento justo, Roman Joy, segundo en un Grupo 1 de San Isidro; Zamba Strong, con tres cuartos puestos en cuatro intentos clásicos; Piranesi, escolta de Amiguito Calificado el mes pasado en el Miguel Cané (G2), la prueba preparatoria, y French Twist y Tetaze, tercero y quinto, respectivamente, en su debut en el más alto nivel, en el GP Dos Mil Guineas de San Isidro.

Relojiao, que venció de punta a punta el primer día que corrió con una careta, y Gift of Virtue, el que llega con menos descanso (venció el lunes de la semana anterior), completan la convocatoria.

Señor Don ganando la Polla de Potrillos platense

Ocho yeguas tienen reservadas gateras para la prueba que se disputará a las 16.30 y podría decirse que la mitad de ellas ya son ganadoras clásicas: Joy Epífora venció en los grandes premios Jorge de Atucha (G1-1500m) y Estrellas Juvenile Fillies (G1-1600m); Evincing fue su escolta en ambos casos y luego obtuvo el Clásico Gral. Luis María Campos (G2-1600m), en la cita preparatoria para este cotejo; Joy Tesalina, la única invicta, se adjudicó el Manuel J. Güiraldes (G3-1400m) y Hennie Six es la virtual vencedora del GP Mil Guineas (G1-1600m), ya que está cuestionado el triunfo de Ondina Dubai, que la postergó por medio cuerpo en la pista.

Las otras cuatro potrancas confirmadas son Joy Canela, La Hepburn y All Storm, que acumulan dos victorias en pruebas comunes, y Bless Candy, la de menor experiencia del lote y la única que no conoce la cancha.

Joy Epífora doblegó a Evincing en las Estrellas

La gran jornada del sábado tendrá su primer gran clásico a las 14.30, con nueve caballos incluidos en el Gral. San Martín. Poco más de una vuelta completa a la cancha 2 de Palermo es la propuesta en la que se resolverá el último gran clásico de la temporada en esa pista, donde Glorious Moment y Solo un Momento se repartieron las victorias en las dos competencias anteriores del torneo. Junto a ellos estarán Emotion Orpen, Guest Seattle, Simbora, Emiterio, Pure Nelson, Balompié y Seulement Catcher. Seis de los nueve vienen de ocupar el marcador completo del Clásico Comparación (G2), el mes pasado.

