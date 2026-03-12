LA NACION

Qué se podrá comer en el festival Carne! en Palermo: fechas, horario, entrada gratis y 35 puestos

El encuentro gastronómico dedicado a la parrilla vuelve el 14 y 15 de marzo al Hipódromo con 35 puestos y food trucks; habrá cortes clásicos, achuras, empanadas, vinos, cervezas y postres con acceso libre

Humo, fuego y cortes al punto volverán a cruzarse este fin de semana en Palermo. Carne!, el festival gastronómico centrado en las parrillas, el asado y las carnes en todas sus variantes, se hará el sábado 14 y el domingo 15 de marzo en el Hipódromo de Palermo, con entrada libre y gratuita. La edición 2026 marcará además la número 12 del encuentro.

Durante las dos jornadas habrá 35 puestos y food trucks con carnes en distintas modalidades, desde costillares, entrañas, vacíos y ojos de bife hasta picaña, marucha, ribs, matambres, chorizos, mollejas, achuras, cerdo y cordero. También se sumarán empanadas, picadas, platos a base de carne, cocina al disco, vinos, cervezas, helados, churros y postres tradicionales.

Qué se podrá comer en Carne!

El recorrido combinará cortes clásicos y nuevas tendencias alrededor del fuego. Según el material del evento, los parrilleros trabajarán con asadores, kamados, fogoneros, jaulas, ahumadores y parrillas convencionales, en una propuesta pensada para fanáticos del asado pero también para quienes busquen almorzar, picar algo o cerrar el día con postres y bebidas.

Los puestos que participan de Carne!

Para comer

  • Asado Campero
  • Todo Brasas
  • Club Asador
  • 1980 Parrilla de culto
  • Austin Smoke House
  • Fierro
  • Flama
  • Jordanas
  • La Magia Flaco
  • La Tranquera
  • Lo de Gauna
  • Los Platitos
  • Patate
  • Riki Cocinero
  • Shami
  • Shappa
  • The Black
  • Tres Fuegos, Cocina de Raíz
  • Pastrón
  • La Leñita
  • Cocelia
  • El Hornero
  • Aloha
Para el postre

  • Cremolatti
  • B2B
  • Isla Negra
  • Monster Cookies

Bebidas

  • Rabieta
  • Saravi Gin
  • Pampa
  • Taproom
  • Valle del Indio

Cuándo y dónde es Carne!

  • Fechas: sábado 14 y domingo 15 de marzo.
  • Horario: de 12 a 00.
  • ¿Dónde? Hipódromo de Palermo, Av. del Libertador 4101, Palermo. El acceso indicado por la organización será por Av. del Libertador y Dorrego.
  • Entrada: libre y gratuita.
  • Si llueve: se reprogramará para el 21 y 22 de marzo.
