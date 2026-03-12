Qué se podrá comer en el festival Carne! en Palermo: fechas, horario, entrada gratis y 35 puestos

El encuentro gastronómico dedicado a la parrilla vuelve el 14 y 15 de marzo al Hipódromo con 35 puestos y food trucks; habrá cortes clásicos, achuras, empanadas, vinos, cervezas y postres con acceso libre
Humo, fuego y cortes al punto volverán a cruzarse este fin de semana en Palermo. Carne!, el festival gastronómico centrado en las parrillas, el asado y las carnes en todas sus variantes, se hará el sábado 14 y el domingo 15 de marzo en el Hipódromo de Palermo, con entrada libre y gratuita. La edición 2026 marcará además la número 12 del encuentro.
Durante las dos jornadas habrá 35 puestos y food trucks con carnes en distintas modalidades, desde costillares, entrañas, vacíos y ojos de bife hasta picaña, marucha, ribs, matambres, chorizos, mollejas, achuras, cerdo y cordero. También se sumarán empanadas, picadas, platos a base de carne, cocina al disco, vinos, cervezas, helados, churros y postres tradicionales.
Qué se podrá comer en Carne!
El recorrido combinará cortes clásicos y nuevas tendencias alrededor del fuego. Según el material del evento, los parrilleros trabajarán con asadores, kamados, fogoneros, jaulas, ahumadores y parrillas convencionales, en una propuesta pensada para fanáticos del asado pero también para quienes busquen almorzar, picar algo o cerrar el día con postres y bebidas.
Los puestos que participan de Carne!
Para comer
- Asado Campero
- Todo Brasas
- Club Asador
- 1980 Parrilla de culto
- Austin Smoke House
- Fierro
- Flama
- Jordanas
- La Magia Flaco
- La Tranquera
- Lo de Gauna
- Los Platitos
- Patate
- Riki Cocinero
- Shami
- Shappa
- The Black
- Tres Fuegos, Cocina de Raíz
- Pastrón
- La Leñita
- Cocelia
- El Hornero
- Aloha
Para el postre
- Cremolatti
- B2B
- Isla Negra
- Monster Cookies
Bebidas
- Rabieta
- Saravi Gin
- Pampa
- Taproom
- Valle del Indio
Cuándo y dónde es Carne!
- Fechas: sábado 14 y domingo 15 de marzo.
- Horario: de 12 a 00.
- ¿Dónde? Hipódromo de Palermo, Av. del Libertador 4101, Palermo. El acceso indicado por la organización será por Av. del Libertador y Dorrego.
- Entrada: libre y gratuita.
- Si llueve: se reprogramará para el 21 y 22 de marzo.
