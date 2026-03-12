Qué se podrá comer en el festival Carne! en Palermo: fechas, horario, entrada gratis y 35 puestos

Humo, fuego y cortes al punto volverán a cruzarse este fin de semana en Palermo. Carne!, el festival gastronómico centrado en las parrillas, el asado y las carnes en todas sus variantes, se hará el sábado 14 y el domingo 15 de marzo en el Hipódromo de Palermo, con entrada libre y gratuita. La edición 2026 marcará además la número 12 del encuentro.

Carne! en Palermo: fechas, horario, entrada gratis y qué se podrá comer en el festival del asado

Durante las dos jornadas habrá 35 puestos y food trucks con carnes en distintas modalidades, desde costillares, entrañas, vacíos y ojos de bife hasta picaña, marucha, ribs, matambres, chorizos, mollejas, achuras, cerdo y cordero. También se sumarán empanadas, picadas, platos a base de carne, cocina al disco, vinos, cervezas, helados, churros y postres tradicionales.

Qué se podrá comer en Carne!

El recorrido combinará cortes clásicos y nuevas tendencias alrededor del fuego. Según el material del evento, los parrilleros trabajarán con asadores, kamados, fogoneros, jaulas, ahumadores y parrillas convencionales, en una propuesta pensada para fanáticos del asado pero también para quienes busquen almorzar, picar algo o cerrar el día con postres y bebidas.

Los puestos que participan de Carne!

Festival Carne! en el Hipódromo de Palermo con 35 puestos llenos de opciones de cortes y diferentes cocciones BA Capital gastronómica

Para comer

Asado Campero

Todo Brasas

Club Asador

1980 Parrilla de culto

Austin Smoke House

Fierro

Flama

Jordanas

La Magia Flaco

La Tranquera

Lo de Gauna

Los Platitos

Patate

Riki Cocinero

Shami

Shappa

The Black

Tres Fuegos, Cocina de Raíz

Pastrón

La Leñita

Cocelia

El Hornero

Aloha

Para el postre

Cremolatti

B2B

Isla Negra

Monster Cookies

Bebidas

Rabieta

Saravi Gin

Pampa

Taproom

Valle del Indio

Cuándo y dónde es Carne!