Great Escape los perdió de vista en el Gran Premio Nacional (G1), en Palermo. Crédito: Hapsa

Fue como si el Nacional de la pandemia necesitara más épica que llamarse Copa Diego Armando Maradona. Luego de una temporada con los potrillos más tiempo dentro de sus studs que compitiendo, por la suspensión de las carreras más larga del mundo, y con escasa experiencia acumulada, al final de la Triple Corona le llegó el diluvio y entregó 2500 metros en cancha pesada. Un escollo más para los protagonistas este sábado en Palermo, como para que el nombre del ganador se justifique un poco más en ese escalón de gloria eterna junto a la leyenda fallecida el miércoles pasado. Y Great Escape llenó todos los casilleros para quedarse con la victoria.

La magia de Diegol estaba en el aire. Ese apodo fue el nombre que tuvo el caballo con el que el 10 ganó su único Gran Premio en el turf, hace 23 años en La Plata. El entrenador era Jorge Mayansky Neer, el mismo de este Great Escape. "En los últimos 100 metros se me cruzaron por la cabeza todos los que ya no están: mi viejo, (el cuidador) Antonio Marsiglia, el veterinario Jorge Campos y Maradona, claro. Cuando estaba viendo la televisión y escuché la noticia no lo podía creer. Todavía no lo puedo creer", comentó el preparador, que tuvo a cargo la caballeriza La Bombonera, propiedad del Pelusa, en la segunda etapa del ídolo como propietario. Luego, no se volvieron a ver más. El primer hijo de Jorge, un fanático de River, se llama Diego. No hace falta decir por qué.

Si había que rendirle homenaje al astro, ahí estaba el potrillo del stud La Frontera para dar espectáculo. Se impuso por 15 cuerpos, a dos meses de haber salido de perdedor por 12 en 1800 metros. El salto no fue un problema. La confianza era inmensa. Una buena velocidad inicial para seguir de cerca a los punteros, una aceleración justa para pasar al frente en la última curva y la clase de un campeón para perderlos de vista.

Tuvo tiempo de palmearlo Juan Cruz Villagra, su jockey. Pese a la experiencia y las decenas de clásicos ganados, no pudo contener las lágrimas. "Estoy muy emocionado, sentía que tenía mucha presión. Estoy contento por el trabajo de todo el equipo. Estamos teniendo un gran año pese a todo lo que vivimos", llegó a decir el jinete. Frases cortas, tragando saliva. No quería exteriorizar lo que estaba a la vista de todos.

"¿Decían que este Nacional no tenía brillo? Tres meses antes de que debute le dije al dueño que tenía un crack, un fuera de serie", aseguró Mayansky Neer. Cerca estaba para dar fe del concepto Francisco Fraguas, que vino desde Mendoza, donde vive. Su desquite llegó tras 18 años, tiempo que pasó desde aquel Derby que no pudo ganar Peasant cuando ya se había adueñado de los dos pasos previos de la Triple Corona. Se cerró el círculo por completo.

Antes y después, también hubo grandes premios. En el que lleva el nombre del hipódromo, sobre 1600 metros, Power Up consolidó su imagen de patrón de la categoría en la arena. A dos meses de su conquista en el Estrellas Mile, ganó todavía más fácil otro Grupo 1, con el plan perfecto: marcar de cerca al puntero Don Empeño para exigirlo en el tramo que más le duele. Lo venció por cuatro cuerpos, en un duelo de notables del que el resto fue testigo privilegiado.

"De tan apurado que es, salió tropezando de la gatera. Venía cómodo y al final del codo lo esperé un poco, porque notaba que traía mejor acción que el de adelante. Ya en la recta lo comprobé, porque Fabricio (Barroso) quiso disparar y no tenía mucho más. En cambio, Power Up seguía con una acción bárbara, lo alcanzó y remató fuerte", relató Lautaro Balmaceda, el jockey que obtuvo sus cuatro conquistas en el mayor nivel con el mismo socio: el entrenador Enrique Martín Ferro. A ellos, el regreso de la actividad los encontró con la guardia alta y festejaron, además, en el Enrique Acebal (G1) siete días antes en San Isidro, con la potranca Bellagamba.

Al anochecer, en el Maipú (G1-1000m) fue el tiempo de los velocistas, con la estrella que faltaba: Strategos se puso esta vez el overol, logró su cuarto éxito al hilo, y está invicto en carreras de recta y desde que lo entrena Nicolás Martín Ferro, que no quiso ser menos que el padre. Lo del tordillo, que luchó contra la adversidad en otras etapas de su campaña y ahora pisando en falso en el barro, también pareció un homenaje.

