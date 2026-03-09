Próxima fecha de la Fórmula 1: cuándo se corre el Gran Premio de China

La segunda jornada del Gran Circo será el próximo fin de semana en el circuito de Shanghái con la participación de Franco Colapinto
- 4 minutos de lectura'
El triunfo de George Russell (Mercedes) en el circuito Albert Park de Melbourne en el Gran Premio de Australia y el 14° puesto de Franco Colapinto (Alpine) ya son historia porque la temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana en Shanghái, donde se desarrollará la segunda fecha que es el Gran Premio de Chima.
La jornada se extenderá entre el viernes 13 y domingo 15 de marzo. En nuestro país, por la diferencia horaria (+11 en la ciudad asiática), la actividad será en horas de la madrugada. El hecho de que haya carrera sprint, hace que las escuderías y los pilotos solo cuenten con un entrenamiento para ajustar el funcionamiento de sus monoplazas.
Cronograma del GP de Shanghái
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 13 de marzo
- 0.30: Práctica 1.
- 4.30: Clasificación para la carrera sprint.
Sábado 14 de marzo
- 00.00: Carrera sprint.
- 4.00: Clasificación.
Domingo 15 de marzo
- 4: Carrera.
Completado el primero de los 24 GP del certamen, en la tabla de posiciones de pilotos domina Russell con 25 puntos seguido de su compañero de equipo, Kimi Antonelli, quien lo secundó en Australia, con 18. Gracias a la performance de ambos, Mercedes lidera el certamen de constructores con 43 unidades. Por detrás de ellos están las Ferrari de Charles Leclerc, tercero en Oceanía, y Lewis Hamilton. En conjunto, le dieron 27 tantos a su equipo.
El tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) dio la nota en Melbourne porque inició 20° y se las ingenió para ser sexto. Así, fue quien más ubicaciones se adelantó en la primera fecha de la temporada que se inauguró con 22 autos en la pista por la participación de Cadillac con Sergio ‘Checo’ Pérez 16° y Valtteri Bottas, 19°.
El argentino Colapinto, por su parte, empezó y llegó en la misma ubicación en una prueba con muchos vaivenes para él, aunque lejos de las expectativas iniciales que generó el andar del A526 y, sobre todo, de su compañero Pierre Gasly quien le dio el primer punto del año al equipo francés con su décimo lugar.
En su debut en su tercera temporada en el Gran Circo, Franco recibió una penalización por un error de su equipo en la salida y ello condicionó su andar sobre la pista porque tuvo que hacer un stop and go por boxes. No obstante, donde alcanzó la máxima velocidad en carrera -344 kilómetros por hora- y agigantó su historia a nivel nacional convirtiéndose en el tercer piloto con más actuaciones en la F1 con 27, una más que José Froilán González y por debajo de las layendas Carlos Reutemann y Juan Manuel Fangio.
Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái).
- GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka).
- GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir).
- GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fórmula 1
"Seguiremos trabajando". Qué dijo Flavio Briatore después del Gran Premio de Australia y la autocrítica de la escudería
"Dos años después, no lo superó". Checo Pérez volvió a la F1 con Cadillac y protagonizó otro áspero round con Lawson
"Reflejos de gato". La sorpresa de Russell por la maniobra de Colapinto y el elogio de un excampeón de Fórmula 1
- 1
Horario del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1
- 2
Qué dijo Franco Colapinto tras ser penalizado con un “stop and go” en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1
- 3
Qué es el “Stop and Go”, la sanción que sufrió Franco Colapinto en el GP de Australia
- 4
Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 2, con Nicolás Varrone, tras la fecha 1