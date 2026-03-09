Próxima fecha de la Fórmula 1: cuándo se corre el Gran Premio de China

El triunfo de George Russell (Mercedes) en el circuito Albert Park de Melbourne en el Gran Premio de Australia y el 14° puesto de Franco Colapinto (Alpine) ya son historia porque la temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana en Shanghái, donde se desarrollará la segunda fecha que es el Gran Premio de Chima.

La jornada se extenderá entre el viernes 13 y domingo 15 de marzo. En nuestro país, por la diferencia horaria (+11 en la ciudad asiática), la actividad será en horas de la madrugada. El hecho de que haya carrera sprint, hace que las escuderías y los pilotos solo cuenten con un entrenamiento para ajustar el funcionamiento de sus monoplazas.

Cronograma del GP de Shanghái

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 13 de marzo

0.30: Práctica 1.

4.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 14 de marzo

00.00: Carrera sprint.

4.00: Clasificación.

Domingo 15 de marzo

4: Carrera.

George Russell se quedó con el Gran Premio de Australia en el inicio de la temporada 2026 Scott Barbour� - AP�

Completado el primero de los 24 GP del certamen, en la tabla de posiciones de pilotos domina Russell con 25 puntos seguido de su compañero de equipo, Kimi Antonelli, quien lo secundó en Australia, con 18. Gracias a la performance de ambos, Mercedes lidera el certamen de constructores con 43 unidades. Por detrás de ellos están las Ferrari de Charles Leclerc, tercero en Oceanía, y Lewis Hamilton. En conjunto, le dieron 27 tantos a su equipo.

El tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) dio la nota en Melbourne porque inició 20° y se las ingenió para ser sexto. Así, fue quien más ubicaciones se adelantó en la primera fecha de la temporada que se inauguró con 22 autos en la pista por la participación de Cadillac con Sergio ‘Checo’ Pérez 16° y Valtteri Bottas, 19°.

Franco Colapinto fue 14° en el Gran Premio de Australia, en el arranque de la Fórmula 1 Asanka Brendon Ratnayake - AP

El argentino Colapinto, por su parte, empezó y llegó en la misma ubicación en una prueba con muchos vaivenes para él, aunque lejos de las expectativas iniciales que generó el andar del A526 y, sobre todo, de su compañero Pierre Gasly quien le dio el primer punto del año al equipo francés con su décimo lugar.

En su debut en su tercera temporada en el Gran Circo, Franco recibió una penalización por un error de su equipo en la salida y ello condicionó su andar sobre la pista porque tuvo que hacer un stop and go por boxes. No obstante, donde alcanzó la máxima velocidad en carrera -344 kilómetros por hora- y agigantó su historia a nivel nacional convirtiéndose en el tercer piloto con más actuaciones en la F1 con 27, una más que José Froilán González y por debajo de las layendas Carlos Reutemann y Juan Manuel Fangio.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái).

GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka).

GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir).

GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026 Opta



