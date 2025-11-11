Un GP Dardo Rocha con 20 confirmados, “la 10 de Messi y Maradona” y una aplicación autorizada

El hipódromo de La Plata ya ingresó en la cuenta regresiva para el Gran Premio Dardo Rocha, la carrera de mayor importancia de su calendario, un ritual de cada 19 de noviembre, que es feriado en la ciudad de las diagonales por conmemorarse el aniversario de la fundación de la capital provincial. Un Grupo 1 sobre 2400 metros que ya tiene su lista de participantes definida, con 20 caballos confirmados, entre ellos el ganador de esa prueba en 2024, Treasure Island, y Cuan Chef, que el año pasado venció en el Nacional de Palermo. Dos figuras de peso en una competencia que promete mucho.

El orden de salida quedó definido durante el lunes, con los sorteos de partidores de las confrontaciones centrales de ese día. Así, aquellos dos ejemplares saldrán desde las gateras 3 y 5, respectivamente, en un grupo que incluye, además, a Don Champagne (13), Mannarino (2), Dávalos (1), Cornwall (4) y El Darwin (10), los cinco primeros del Grupo 3 preparatorio del mes pasado; al potrillo Sono Perfetto (7), vencedor del Derby platense; a Sofware (6), que estará por tercer año seguido en el gran premio, y a The Gladiator’s Hat (9), que viajará al sur por primera vez. Al ganador lo esperan 150.000.000 de pesos, una recompensa superior al reciente Nacional de Palermo, que entregó 120 millones. Y hubo un anuncio sorpresivo.

En cada hipódromo, cada número se identifica en los cotejos comunes con determinados colores en la chaquetilla y la gorra. En el caso de La Plata, como sucede también en gran parte de las pistas del país, se utilizan en la mayoría de las pruebas no jerarquizadas e, incluso, para aquellos propietarios que no tienen diseños propios para que los lleve su jockey en las contiendas más relevantes. En medio de la rivalidad entre Gimnasia y Estudiantes, el escenario sureño hizo una modificación hace unos años para que la combinación del azul y blanco del Lobo, que antes eran asociados al 14, aparezcan siempre con el número 9, mientras el montaje de rojo y blanco del Pincha se mantenían con el 8.

Ahora, “el 10 lucirá los más amados por todos”, comunicaron. Se dispuso que los que corran con ese número se reconozcan por la casaca celeste y blanca a bastones en lugar del hasta aquí clásico rojo y amarillo. “Una manera de rendir homenaje a Messi, Maradona, Kempes y a las selecciones campeonas del mundo de 1978, 1986 y 2022”, explicaron. En otra época, el siglo pasado, fue la referencia para el número 20.

El miércoles de la semana que viene se corren, además, los clásicos Joaquín V. González (G2-1600m), con 15 aspirantes, y Ciudad de La Plata (G1-1200m), con 16. En el primero volverá a estar Único Happy, el ganador de la edición pasada, y en el otro fue ratificado Es Aristocrático, que lleva cinco victorias seguidas y acaba de batir el récord de esa distancia en el Bosque luego de nueve años.

“Creemos que se debe al trabajo de mantenimiento de la cancha, en la que se viene trabajando mucho y se está por implementar el riego nocturno, que es algo que nos vienen reclamando los profesionales. No es sólo en el plano de la nivelación sino a la constancia: se rastrea para abrir la cancha, con algunas rastras que se arreglan y otras que se compraron, después se pasa la motoniveladora recuperada, luego se riega con un camión que es nuevo y la burbuja que se incorporó al sistema y, al final, se apisona”, aseguran.

Por estas horas, además, ya se puso en disponibilidad “Tele Turf”, la aplicación que permite el juego para las carreras oficiales de la Provincia de Buenos Aires y redundará en mayores recaudaciones y, por derrame, en mejores premios. Su anuncio fue hace cinco meses, a falta del último tramo de la cadena de aprobaciones. Ya es una realidad. El mismo Estado era la traba hasta hace poco, sin igual celeridad para la industria del turf que para los juegos de azar. Eso, a la luz de los resultados, vale destacarlo, cambió en la vigente administración.

Con Tele Turf ya habilitado y promocionado días atrás por las autoridades de San Isidro, además está el permiso para los ingresos de apuestas del extranjero, con los convenios entre partes que se gestionen tras las firmas que estaban pendientes. Ya es un hecho concreto, con la necesidad de realizar ajustes y aportarle dinamismo al sistema, como es usual en todos los lanzamientos de este tipo. “Quedó oficializado el modelo de acuerdo comercial que habilita a los hipódromos de la Provincia de Buenos Aires a exportar la señal de sus carreras y captar apuestas desde el exterior y cada hipódromo provincial podrá celebrar convenios específicos para poner en marcha esta modalidad y conquistar nuevos mercados”, sostiene la resolución firmada por Gonzalo Atanasof, el presidente de la Lotería bonaerense, el organismo que maneja los intereses de la actividad en ese ámbito.

“Diferentes actores del turf trajeron esta demanda y le estamos dando una solución efectiva, abriendo nuevas oportunidades para todos los que forman parte. Apuntamos a más ingresos, mejores premios y nuevos incentivos”, agregó, en la cuenta regresiva al Dardo Rocha, ya con la tecnología que permite insertarse en el modelo que predomina en el siglo XXI.

“El turf en tu bolsillo”, promociona San Isidro, en la etapa de gestación y feedback con los clientes. La Plata está en ese mismo barco, y el crecimiento y dinamismo del producto harán que sea un Dardo Rocha mucho más fructífero. Más allá de ello, hay 20 caballos ajustando pulmones para ir por la gloria.