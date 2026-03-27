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TyC Sports no transmitirá a la selección: qué dijo una de las figuras del canal y dónde ver el partido contra Mauritania
El periodista Ariel Senosiain lo confirmó en la previa del amistoso de este viernes ante Mauritania; por dónde ver el encuentro
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“TyC Sports no transmitirá el partido de la Selección argentina”. Con esas palabras el periodista Ariel Senosiain confirmó que la señal deportiva no emitirá el amistoso que se jugará este viernes desde las 20.15 en La Bombonera entre el conjunto comandando por Lionel Messi y la selección de Mauritania.
“Las razones son difíciles de saberlas: no sabemos si son contractuales, económicas o de relaciones”, sostuvo Senosiain, en la finalización del programa Líbero.
“Más allá de eso, teniendo una copa del mundo por delante, ojalá que exista una decisión empresarial y que no exista la intromisión dirigencial para que el canal pueda transmitir ese torneo”, siguió el conductor.
La cancelación de la transmisión por parte de la señal, que desde hace años sigue la campaña de la selección argentina, se enmarca en la tensa relación entre la AFA y el Grupo Clarín. Como antecedente más reciente figura la pérdida, por parte de TyC Sports, de la transmisión de los partidos del ascenso del fútbol local.
Dónde ver a la selección
En la previa del Mundial 2026, Argentina jugará este viernes contra Mauritania y el próximo martes contra Zambia. Ambos partidos podrán seguirse por la señal Telefe.
El encuentro será pitado por el paraguayo Derlis López y la posible formación inicial del conjunto nacional está conformada por:
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Julián Álvarez y Thiago Almada.
La sorpresa es que Lionel Messi arrancaría desde el banco de suplentes.
La previa del amistoso, en imágenes
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