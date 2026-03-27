TyC Sports no transmitirá a la selección: qué dijo una de las figuras del canal y dónde ver el partido contra Mauritania

“TyC Sports no transmitirá el partido de la Selección argentina”. Con esas palabras el periodista Ariel Senosiain confirmó que la señal deportiva no emitirá el amistoso que se jugará este viernes desde las 20.15 en La Bombonera entre el conjunto comandando por Lionel Messi y la selección de Mauritania.

Ariel Senosiain sobre la transmisión de la Selección

“Las razones son difíciles de saberlas: no sabemos si son contractuales, económicas o de relaciones”, sostuvo Senosiain, en la finalización del programa Líbero.

“Más allá de eso, teniendo una copa del mundo por delante, ojalá que exista una decisión empresarial y que no exista la intromisión dirigencial para que el canal pueda transmitir ese torneo”, siguió el conductor.

La cancelación de la transmisión por parte de la señal, que desde hace años sigue la campaña de la selección argentina, se enmarca en la tensa relación entre la AFA y el Grupo Clarín. Como antecedente más reciente figura la pérdida, por parte de TyC Sports, de la transmisión de los partidos del ascenso del fútbol local.

Dónde ver a la selección

En la previa del Mundial 2026, Argentina jugará este viernes contra Mauritania y el próximo martes contra Zambia. Ambos partidos podrán seguirse por la señal Telefe.

La Bombonera expectante ante una nueva visita de Messi Manuel Cortina

El encuentro será pitado por el paraguayo Derlis López y la posible formación inicial del conjunto nacional está conformada por:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Julián Álvarez y Thiago Almada.

La sorpresa es que Lionel Messi arrancaría desde el banco de suplentes.

La previa del amistoso, en imágenes

Los jugadores de Mauritania reconociendo el campo de juego Manuel Cortina

Los jugadores de Mauritania reconociendo el campo de juego Manuel Cortina

El estadio de Boca pintado de celeste y blanco Manuel Cortina