La ex estrella de la WWE, Tyler Reks, se declaró transgénero

7 de febrero de 2021 • 11:05

Tyler Reks, estrella y ex campeón de la WWE, se declaró transgénero a sus 42 años y, a través de sus redes sociales expresó: "Esta soy yo. Sin vergüenza, sin pudor, yo".

"Este es el lado de mí que se ha escondido en las sombras, temeroso y asustado de lo que el mundo pensaría; temeroso de lo que mi familia, amigos y seguidores dirían o harían. Ya no tengo miedo y ya no soy temerosa. Ahora puedo decir con confianza que me amo por quien soy. Los ocho meses anteriores han sido algunos de los más oscuros de toda mi vida. La confusión emocional de ser transgénero y tener que enfrentarse al mundo casi ha acabado conmigo en múltiples ocasiones", se sinceró Tyler, quien también se da a conocer como Gabbi Alon Tuft.

"El día en que dejé de preocuparme por lo que pensaban los demás, permití que mi auténtico yo saliera a la luz. No espero que todo el mundo esté de acuerdo o lo entienda. No me corresponde cambiar ninguna de sus creencias fundamentales. Sólo sé que la cáscara exterior puede cambiar, pero el alma sigue siendo la misma", prosiguió.

Por otra parte, ante consultas de sus seguidores, Gabbi aclaró que fue aceptada por su esposa, familia y amigos y que les agradecerá "por siempre". "Su apoyo a lo largo del camino significa más de lo que nunca sabrán".