El salvaje “mataleón” de Mario Bautista sobre Vinicius Oliveira que enardeció a los fanáticos en UFC Vegas 113

Un final a la altura del combate. Una definición impresionante que dejó a los fanáticos atrapados con la pasión de esta disciplina. El estadounidense Mario Bautista consiguió una victoria contundente, por sumisión ante el brasileño Vinicius Oliveira, en UFC Vegas 113, que lo puso en el trono de las peleas de la noche del sábado, con un estrangulamiento letal que lo ubicó nuevamente como uno de los peleadores más peligrosos del universo de UFC.

La victoria tiene un significado especial para Bautista, que venía de caer por puntos ante Umar Nurmagomedov en 2025. La respuesta del peleador estadounidense en Las Vegas refuerza su candidatura entre la élite del peso gallo. El desenlace llegó en el segundo asalto, cuando Bautista aprovechó un intercambio en la lona para tomar la espalda de Oliveira y cerrar el combate con un “mataleón” que obligó al brasileño a rendirse de inmediato.

Mario Bautista finishes Vinicius Oliveira with a second-round submission at #UFCVegas113 pic.twitter.com/l5JrVLY6E0 — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) February 8, 2026

“Pude usar mi lucha para hacer el trabajo. Ese es el jiu-jitsu de John Crouch. Buscaba la kimura, tomé la espalda… el mataleón estaba completamente cerrado. No iba a ningún lado”, dijo Bautista en el octágono. Y agregó: “Todo es por mi jiu-jitsu. He hecho algunos cambios en mi forma de pelear, pero mis raspados son espectaculares. Quiero volver al top 5, la siguiente persona que quiero enfrente es Cory Sandhagen. Quiero esa revancha. Soy una amenaza para cualquiera que esté entre los 5 primeros”.

Otros combates impactantes

En la pelea coestelar, Kyoji Horiguchi demostró por qué es un candidato al cinturón de peso pluma al superar a Amir Albazi, que poco pudo hacer ante la rapidez y las combinaciones del japonés que con una victoria más podría permitirse cumplir su sueño de ser un retador al título.

La peor pelea de la cartelera la protagonizaron Jailton Almeida y Rizvan Kuniev, en un combate que demostró el nivel actual del peso pesado en la UFC. El peleador ruso se llevó la victoria, y el brasileño demostró su falta de hambre competitiva. Además, Dustin Jacoby alargó su racha a tres nocauts seguidos con la victoria sobre Julius Walker, que llegó invicto a la UFC y ya acumula dos derrotas en tres combates en la categoría de peso semipesado.

Otro de los combates destacados de la velada fue el de la victoria de Farid Basharat ante Jean Matsumoto, en peso gallo. También dejaron una gran batalla para los fanáticos fue la victoria de Michal Oleksiejczuk sobre Marc-André Barriault, en la que el polaco impuso su técnica en el striking para seguir escalando en el peso medio.

En la cartelera preliminar se destaca el éxito de Jakub Wiklacz ante Muin Gafurov en el peso gallo, gracias a una sumisión a falta de milésimas de segundo para que desenlace de la pelea. De hecho, revisaron la sumisión para determinar si había sido antes de la campanada final. El que logró un nocaut rápido fue Nikolay Veterennikov ante Nico Price, al que solo le hizo falta minuto y medio para cerrar su combate del peso welter.

También hubo otros peleadores que acapararon la atención de los fanáticos en Las Vegas, como es el caso de Daniil Donchenko (peso welter), que castigó a Alex Morono y Wang Cong, que sufrió, pero se quedó con la victoria ante Eduarda Moura.