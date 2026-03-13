La alianza menos pensada: la razón por la que el FBI trabajará con la UFC este fin de semana

Una inesperada alianza tendrá lugar este fin de semana cuando atletas de Ultimate Fighting Championship (UFC) viajen hasta la academia del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para preparar a agentes y estudiantes. Concretamente, los luchadores de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) brindarán formación y entrenamiento físico.

Atletas de UFC viajarán a la academia del FBI para brindar entrenamiento

La noticia se confirmó a través de un comunicado que compartió la empresa organizadora de eventos de MMA. En lo que se anunció como una “colaboración histórica sin precedentes”, luchadores y exluchadores se trasladarán hasta Quantico, Virginia, a la academia de agentes del FBI.

Atletas de UFC viajarán a la academia del FBI para entrenar a agentes y estudiantes Steve Marcus - Las Vegas Sun

La comitiva también incluye al organizador de combates de UFC, Mick Maynard, y se realiza el sábado 14 y domingo 15 de marzo. De acuerdo con la publicación de la compañía, los atletas “compartirán sus métodos de entrenamiento para la competición y demostrarán técnicas y tácticas específicas”.

Aunque el objetivo principal será capacitar a cadetes como propósito principal del viaje, también se indicó que actuales oficiales de la agencia federal recibirán formación sobre defensa personal y técnicas de enfrentamiento físico.

“Nuestros luchadores de la UFC son algunos de los hombres y mujeres más duros del planeta y se dirigen a Quantico para entrenar a los mejores agentes del FBI en artes marciales mixtas”, indicó Dana White, presidente de la empresa.

Críticas por el acuerdo entre el FBI y la UFC

A partir de que se conoció la noticia, no todos estuvieron de acuerdo con la decisión del organismo federal de convocar a luchadores de MMA. De acuerdo con NBC News, un exagente del FBI mostró su descontento.

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Al ser consultado, el exoficial Chip Massey primero se rió porque creyó que era una broma. Cuando le confirmaron que efectivamente había un acuerdo entre el FBI y la UFC, no dudó en expresar su opinión.

“El FBI cuenta con un equipo de personas que saben cómo entrenar a los agentes que salen al terreno en combate cuerpo a cuerpo”, expresó Massey de manera contundente.

En esa misma línea, dijo que no veía el punto en la capacitación por parte de los luchadores de MMA: “No veo la utilidad de que luchadores de la UFC les demuestren a los oficiales del FBI cómo golpear a la gente”.

Uno de los puntos en los que el exagente basó su crítica es que existen diferentes objetivos y métodos en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo de ambas entidades. Según Massey, los efectivos de la entidad federal deben someter a una persona con el uso de la “mínima fuerza posible” y solo después de agotar todos los recursos antes del choque físico.

Kash Patel, director del FBI, celebró el acuerdo con UFC Mark Schiefelbein - AP

Por su parte, Kash Patel, director del FBI, definió la colaboración con la UFC como una “oportunidad extraordinaria” para que los agentes y estudiantes “aprendan y entrenen con algunos de los mejores atletas del mundo”.

Qué atletas de la UFC estarán presentes en el entrenamiento al FBI

De acuerdo con el comunicado de la compañía, estos son algunos de los nombres que acompañarán al organizador de combates Mick Maynard:

Justin Gaethje

Jorge Masvidal

Chris Weidman

Claudia Gadelha

Michael Chandler

Manel Kape

Renzo Gracie